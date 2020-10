Ilira klingt in ihren Songs wie "Fading" oder "Get off my D*ck" wie eine internationale Popqueen, kommt aber tatsächlich aus der Schweiz und beschreibt sich mittlerweile auch als "richtige Berlinerin", oder alternativ auch als "Petra Pan". Walerija geht mit ihr die Worte durch, die sie am häufigsten in ihren Songs benutzt.

Aus den Worten, die Ilira am häufigsten in ihren Songs verwendet, wurden in diesem Interview Fragen: Wann ist Ilira mal nicht so erwachsen? Auf welchen Ratschlag würde sie nie hören? Und die größte Frage überhaupt: Wieso veröffentlicht sie ihre Version von "Coco Jambo" nicht? Immerhin gibt es eine spontane Hörprobe davon im Interview! Klick hier für noch mehr Scratched interviews