"7 vs. Wild": Das ist das Wildcard-Team!

Fritz Meinecke hat das siebte Team für die neue "7 vs. Wild"-Staffel verkündet. Die Wildcards gehen an zwei Frauen.

Das ist special, weil die anderen sechs Teams nur aus Männern bestehen. Die Entscheidung war laut Fritz heftig, denn es gab über 1.700 Bewerbungen. Wichtig: Eine Wildcard ging an jemanden mit unter 10.000 Followern, die zweite Wildcard ging an jemanden mit über 10.000 Followern. Am Ende wählten Fritz und sein Team zwei Kandidatinnen aus.

Erste Wildcard für "7 vs. Wild" geht an Hannah Assil

Die erste Wildcard hat sich die Österreicherin Hannah Assil geschnappt. Sie ist 31 Jahre alt und Nationalparkrangerin. Außerdem ist sie begeisterte Wildtierfotografin und hat sogar schon einen Bären vor die Kamera bekommen. Sie ist die Kandidatin mit weniger als 10k Followern. Ihr Bewerbungsvideo kannst du dir hier anschauen:

Zweite Wildcard geht an "Affe auf Bike"

Hinter diesem YouTube-Channel steckt die 23-jährige Ann-Kathrin. Sie ist seit mehreren Jahren mit ihrem Motorrad in der ganzen Welt unterwegs. Fritz feiert Ann-Kathrin, weil sie bei ihren Reisen wohl fast nur draußen pennt. Auf YouTube hat der Kanal "Affe auf Bike" über 170k Abonnenten. Das Bewerbungsvideo kannst du hier checken:

Btw: Es gibt noch einen dritten Wildcard-Kandidaten. Der soll als Backup zum Einsatz kommen, falls jemand kurzfristig ausfällt.

Dritte Staffel "7 vs. Wild": Diese Teilnehmer sind dabei!

Mittlerweile stehen alle sieben Teams für die neue Staffel fest. Hier bekommst du einen kurzen Überblick, wer neben dem Wildcard-Team noch am Start ist:

