Am 27. Januar wird an die Opfer des Holocaust erinnert. Eine der Überlebenden warnt vor der aktuellen Lage.

Vor genau 79 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Bundeskanzler Olaf Scholz hat anlässlich dessen in seiner wöchentlichen Videoreihe zum Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus aufgerufen.

Bleibt sichtbar! Bleibt hörbar! Gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen Menschenhass - und für unsere Demokratie.

Olaf Scholz zum Holocaust-Gedenktag Dauer 0:27 min Olaf Scholz zum Holocaust-Gedenktag

Holocaust-Überlebende besorgt über Antisemitismus

Seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober in Israel und dem Beginn des Israel-Hamas-Krieges gibt es mehr Fälle von antisemitischen Straftaten in Deutschland. Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer ist besorgt. Sie sagte den ARD-"Tagesthemen" am Freitag, dass sie nie gedacht hätte, dass es "wieder so kommen würde". So hätte es "ja damals auch angefangen". Außerdem kritisiert Friedländer, wie die Deutschen mit dem Holocaust umgehen und sich an diesen erinnern:

Sie wissen zu wenig.

Die Nationalsozialisten und der Holocaust Als die Nationalsozialisten in Deutschland 1933 die Herrschaft übernahmen, begannen sie einzelne Teile der Bevölkerung auszugrenzen - zum Beispiel Juden. Viele von ihnen wurden in ein Konzentrationslager gebracht und dort umgebracht. Insgesamt wurden bis 1945 in Europa mehr als sechs Millionen Juden ermordet. Diesen Massenmord nennt man auch Holocaust.

Holocaust-Gedenktag 2024: Diese Aktionen sind in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz geplant

Gedenkveranstaltung des Landtags Rheinland-Pfalz: Am 27. Januar in Mainz um 11 Uhr.

Die Gedenkveranstaltung in Baden-Württemberg fand am 26. Januar um 11 Uhr statt.

Der Deutsche Bundestag: Am 31. Januar um 10 Uhr.

Die aktuelle Lage im Israel-Hamas-Krieg findest du hier: