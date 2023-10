Diese Auswirkungen hat der Nahostkonflikt auf dich

Die Hamas haben Israel angegriffen. Israel schlägt zurück. Hier betrifft es dich.

Als Zeichen der Solidarität soll in BW die Flagge Israels gehisst werden. Generell stellen sich Politiker in Deutschland, wie Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, gegen den Terror und die Gewalt. Bei Bedarf könne der Schutz jüdischer Einrichtungen wie Synagogen verstärkt werden - in Stuttgart ist das schon passiert. In Berlin gab es bereits Demos, aber auch Ausschreitungen.

Reisewarnung, Flüge gestrichen

Für Israel und die Palästinensischen Gebiete (Westjordanland, Ost-Jerusalem und Gazastreifen) gibt es vom Auswärtigen Amt eine "dringende" Reisewarnung. Viele Airlines wie Ryanair und Lufthansa haben auch aus Deutschland Flüge nach Tel Aviv gestrichen.

Wieso ist die Situation in Israel so eskaliert? Hier haben wir dir alles zusammengefasst:

Die Hamas hat viele Menschen getötet und verschleppt - auch eine Deutsche: