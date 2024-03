Facts zur Oscar-Nacht: Alles über Nominierte und Verleihung

"Oppenheimer" ist klarer Favorit, bei "Barbie" ist nur Ken nominiert - News und Fakten zu den Oscars gibt's hier.

Die 96. Oscar-Verleihung startet in der Nacht auf Montag.

Wer ist Favorit bei den Oscars?

Ganz klar "Oppenheimer"! Der Film ist in 13 Kategorien nominiert: Bester Regisseur, beste Haupt- und Nebendarsteller, Schnitt, Kamera, Soundtrack and so on. Fachleute sind sich einig: "Oppenheimer" wird abräumen. Verglichen mit den Verleihungen der letzten Jahre ist das eine kleine Überraschung. Erfolgreiche Blockbuster spielten bei den Oscars in der Vergangenheit keine große Rolle. Ausgezeichnet wurden eher Underdogs und künstlerisch herausragende Filme.

Keine Nominierung für Barbie: So reagiert Margot Robbie

Welche deutschen Stars sind nominiert?

Schauspielerin Sandra Hüller steht auf der Liste der Nominierten als "Beste Hauptdarstellerin" im Film "Anatomie eines Falls". Außerdem könnte auch einer der beiden deutschen Regisseure Wilhelm "Wim" Wenders ("Perfect Days") und İlker Çatak ("Das Lehrerzimmer") einen Oscar abräumen - und zwar in der Kategorie "Bester internationaler Film".

Wer sitzt in der Jury?

Die "Acadamy" hat 300 ausgewählte Mitglieder, die über die Oscars entscheidet. Eine davon ist Taylor Swift. Sie ist Teil des Musiksegments der Jury. Auch The Weekend wurde in die Academy of Motion Picture Arts and Sciences berufen.

Wer singt bei der Oscar-Verleihung?

Ryan Gosling und Billie Eilish sind am Start. Sie performen zwei der nominierten Songs live. Ryan singt gemeinsam mit Mark Ronson "I'm Just Ken". Billie Eilish präsentiert mit ihrem Bruder Finneas O'Connell den Song "What Was I Made For". Außerdem gibt es noch drei weitere Live-Auftritte.

Wer überreicht die Oscars?

Die Gewinner verkünden und die goldenen Oscars überreichen dürfen Hollywood-Stars wie Zendaya, Al Pacino und Michelle Pfeiffer. Als Presenter sind unter anderem Jennifer Lawrence, Michael Keaton, Brendan Fraser und und Ke Huy Quan auf der Bühne mit dabei.

Wie politisch sind die Oscars?

Lily Gladstone könnte als erste indigene Amerikanerin einen Oscar bekommen. Nominiert ist sie für ihre Rolle in "Killers of the Flower Moon" als "Beste Hauptdarstellerin". Favorit für die beste Doku ist der Film über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine: "20 Tage in Mariupol". Die Reportage zeigt, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AP versuchen, die Gräueltaten des Kriegs zu dokumentieren.

Was gibt es zu Essen bei den Oscars?

Es gibt Nachtisch in Form der goldenen Oscars, das hat der Chef-Koch schon verraten. Was die 120 Köche für die Stars in Hollywood sonst noch zaubern, steht hier: