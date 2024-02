Super Bowl: Das plant Usher in der Halftime-Show 😲🏈

Am Sonntag steigt der Super Bowl zum ersten Mal in Las Vegas. Was du zu dem Mega-Event wissen musst, steht hier.

Im 58. Super Bowl treffen die Kansas City Chiefs als Titelverteidiger auf die San Francisco 49ers . Es wird ein Duell der beiden Quaterbacks Patrick Mahomes (Kansas City) und Brock Purdy (San Francisco).

Zwischen 65.000 und 70.000 Zuschauer werden im ausverkauften Allegiant Stadium in Las Vegas erwartet. Heftig: Die durchschnittlichen Ticketpreise auf Zweitplattformen liegen laut Statista bei rund 10.400 Dollar (9.600 Euro) pro Ticket.

Allein in den USA schauen über 100 Millionen Menschen das NFL-Endspiel im TV. Btw: In Deutschland kannst du den Super Bowl im Free-TV bei RTL schauen. Kick-Off ist nach unserer Zeit in der Nacht von Sonntag auf Montag um 00:30 Uhr.

Super Bowl: Was geht in der Halftime-Show?

RnB-Star Usher wird auftreten! In seiner 15-minütigen Show wird er wohl seine größten Hits wie Yeah, DJ Got Us Fallin‘ In Love oder More performen. Aber auch aus seinem erst am Freitag veröffentlichten Album Coming Home dürfte er Songs am Start haben.

Vorab hat Usher gedroppt, dass er eine "kreative Show" liefern will. Auch Rollschuhe sollen Teil seiner Performance sein.

Ich kann es kaum erwarten, der Welt eine Show zu präsentieren, wie sie sie noch nie zuvor von mir gesehen hat.

Steht Usher gemeinsam mit Justin Bieber auf der Bühne??? 👀

Taylor Swift: Kommt sie, kommt sie nicht?

Die Sängerin ist seit einigen Monaten mit Chiefs-Star Travis Kelce zusammen. Millionen Fans feiern das Traumpaar. Aber: Nur 24h vor dem Super Bowl hat Taylor noch ein Konzert in Tokio. Kommt sie trotzdem nach Las Vegas? Das ist noch nicht safe. Bisher gibt es dafür keine offizielle Bestätigung, aber auch keine Absage.

By the way zum Thema Football: Der SWR hat eine neue Dokuserie zu den Footballern der Stuttgart Surge am Start. Die kannst du dir hier anschauen.

