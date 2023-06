Hello hello, ich bin Felicitas und für DASDING vor Ort Pfalz | Ludwigshafen für euch zwischen Rhein, Weinbergen und dem Pfälzer Wald unterwegs, um über alles zu berichten, was in der Pfalz so los ist. Ich bin ziemlich neugierig und liebe es, neue Orte, Menschen und ihre Geschichten kennenzulernen – je persönlicher, desto spannender. Deswegen bin ich auch ein riesengroßer Podcast-Fan und super glücklich über ein Stündchen Me-Time zwischendrin mit Kaffee, Kuchen und Kino für die Ohren. 😉 Danach will ich dann wieder raus in die Welt, Freunde treffen und zum Schwimmen, Yoga oder auf Konzerte gehen.