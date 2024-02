102 - Die „Froschbande“ (live vom SWR Podcastfestival)

Luisa und Joost erzählen in ihrem ersten Live-Podcast beim SWR Podcastfestival in Mannheim von einer brutalen Einbrecherbande, die nicht vor Mord zurückschreckt. Mit Hilfe von Justiz-Expertin Elena analysieren sie den Fall und nebenbei auch einige Aspekte des deutschen und europäischen Rechtssystems. Juristin Elena berührt dieser Fall besonders, immerhin war sie auch schon mal Einbruchsopfer. Wie sie das mitgenommen hat, erfahrt ihr hier.

Alle Folgen und noch mehr Infos unter: www.kriminalpodcast.de.

Zeitstempel:

(00:00) Begrüßung

(04:36) Der Fall - Was ist in dem Haus in Bayern passiert und wer steckt dahinter?

(30:08) Hintergründe zum Fall sowie eure Fragen zum Podcast und an Elena, Luisa und Joost

Den Podcast "CUT - Das Silvester, das uns verfolgt" findet ihr hier:

https://www.ardaudiothek.de/sendung/cut-das-silvester-das-uns-verfolgt/13010059/

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.