fucking safe - Let's talk about Sex & Verhütung

Was ist das sicherste Verhütungsmittel? Können Männer nur mit Kondom verhüten? Und welche Verhütung passt überhaupt zu meinem Körper? Das Thema ist manchmal echt ein Black Hole...

1000 Fragen, die du dir bestimmt auch schon mal gestellt hast. Die Antworten dazu rauszubekommen... gar nicht mal so easy. Insta und TikTok verstören manchmal mehr als zu helfen, die Aufklärung im Schulunterricht hat sich gerne mal nur auf die Pille und das Kondom beschränkt und bei der Gynäkologin oder dem Gynäkologen fehlt oft die Zeit.



Hier findest du einige Antworten auf deine Fragen! 👇👇👇

Verhütung: Alles eine Sache der Frau?

NEIN! Gerade in einer Beziehung lassen sich Verhütungsmittel voll gut aufteilen. Klar, die Pille muss die Frau zum Beispiel selbst nehmen. Aber die Kosten lassen sich splitten und auch der Partner kann in einer Hetero-Beziehung helfen, an die Pille zu denken. Wir haben bei euch mal nachgefragt, wie ihr das regelt. Und ein Großteil von euch hat schon einen ganz guten Mittelweg gefunden:

Eure Lösungen für eine gleichgerechte Verteilung der Verhütung Dauer 0:32 min Eure Lösungen für eine gleichgerechte Verteilung der Verhütung



Welche Verhütungsmethoden gibt es und wie sicher sind sie?

Es gibt viele Mittel und Methoden, mit denen man verhüten kann. Jedes Verhütungsmittel funktioniert anders und hat einen anderen sogenannten "Pearl-Index". Der Pearl-Index sagt aus, wie sicher ein Verhütungsmittel ist. Die Beratungsstelle ProFamilia rechnet mit dem Pearl-Index zum Beispiel so: 0,1 sagt aus, dass eine von 1000 Frauen, die ein Jahr lang das gleiche Verhütungsmittel angewendet hat, schwanger geworden ist.

Das sind die gängigsten Verhütungsmethoden und ihr Pearl-Index:

Wichtig: Das Verwenden von Verhütungsmitteln bedeutet nicht automatisch, dass du auch vor sexuell übertragbaren Krankheiten geschützt bist! Wirksamen Schutz vor Infektionen bieten Kondome.

Verhütungsstäbchen Hormon-Implantat in Form eines Stäbchens, das in die Gebärmutter eingesetzt wird 0 - 0,08 Vasektomie beim Mann Durchtrennung der Samenleiter 0,1 Hormonspirale Schirmchen, welches Hormone gezielt in der

Gebärmutter freisetzt 0,16 Sterilisierung der Frau Eileiter werden verschlossen oder durchtrennt 0,2 - 0,3 Kupfer-Spirale, -Kette, -Ball Hormonfrei und sitzt in der Gebärmutter. Das Kupfer stoppt die Spermien 0,3 - 0,8 Pille Hormonelle Tablette, die von der Frau eingenommen wird 0,1 - 0,9 Natürliche Verhütung Mit Blick auf die Zyklusphasen oder durch das Messen der Temperatur 0,4 - 12 Kondom für den Mann Schützt zusätzlich vor Geschlechtskrankheiten 2 - 12 Diaphragma Mechanisches Mittel mit spermienhemmendem Gel 4 - 18 Koitus Interruptus Intimverkehr wird unterbrochen, damit die Ejakulation außerhalb erfolgt 4 - 18 Kondom für die Frau Mit dem Kondom für den Mann ist es das einzige Verhütungsmittel, das vor Geschlechtskrankheiten schützt 5 - 25

"fucking safe" - Der Podcast über Verhütungen Du hast immer noch 1000 Fragen zum Thema Verhütung und willst mehr über die einzelnen Verhütungsmittel wissen? Du fragst dich zum Beispiel auch: Wie gefährlich ist die Pille wirklich? Können Männer nur mit Kondom verhüten? Welches Verhütungsmittel passt zu mir? Und mit was bin ich fucking safe? Mit unserem Verhütungspodcast "fucking safe" bekommst du ab dem 31. Oktober fünf Folgen zu fünf verschiedenen Verhütungsmethoden 👇👇👇

Hier "fucking safe"-Trailer + Podcast auschecken!

Verhütung verstehen heißt: den weiblichen Zyklus verstehen

Der weibliche Zyklus zählt 28 Tage, also einen Monat. Diese Tage lassen sich in verschiedene Phasen aufteilen.

Der Zyklus beginnt mit der Menstruation, also der monatlichen Blutung, die bis zu 5 Tage andauern kann. In dieser Phase wird die Gebärmutterschleimhaut, die sich im letzten Zyklus aufgebaut hat, abgestoßen - dadurch kommt es zur Blutung.

Willst du (noch) nicht schwanger werden, solltest du jetzt besonders aufpassen. Du bist zwar theoretisch auch während deiner Menstruation fruchtbar, aber besonders in den 7 Tagen danach. In dieser Zeit solltest du also besonders gut aufs Verhüten achten! Denn es beginnt die Follikelreifungsphase, in der die Eizellen in den Eierstöcken heranreifen und die Gebärmutterschleimhaut beginnt, sich wieder aufzubauen, um theoretisch für eine mögliche Schwangerschaft ready zu sein.

Am 14. Tag - kann sich durch verschiedene Faktoren auch verschieben - findet der Eisprung statt. Ein reifes Ei springt aus dem Eierstock und wandert in den Eileiter. Die Eizelle ist dann für etwa 24 Stunden befruchtungsfähig. ❗Spermien können aber unter optimalen Bedingungen in der Zervixschleimhaut der Frau bis zu sieben Tage überleben. Daher können Frauen auch einige Tage vor beziehungsweise einen Tag nach dem Eisprung schwanger werden. ❗

Danach beginnt die Gelbkörperphase (Lutealphase), auch "unfruchtbare Phase" genannt, und die PMS (Prämenstruelles Syndrom). In dieser Phase nach dem Eisprung soll die Gebärmutterschleimhaut stabilisiert werden, um theoretisch eine Schwangerschaft zu ermöglichen. Wird die Eizelle nicht befruchtet, beginnt nach 14 Tagen der Zyklus wieder von vorne mit der Menstruation.

Wichtig: Der Zyklus kann von Frau zu Frau unterschiedlich sein. Auch verschiedene Faktoren wie zum Beispiel Stress können den Zyklus beeinträchtigen oder verschieben. Heißt: Dein Eisprung und deine fruchtbare Phase können auch von Monat zu Monat mal früher oder später einsetzen. Wenn du dir also sicher sein möchtest, nicht schwanger zu werden, solltest du zusätzliche Verhütungsmittel verwenden.

Zu wenige Verhütungsmittel für den Mann? Das soll sich ändern!

Ein Geheimnis ist es nicht. Für Frauen gibt es deutlich mehr Verhütungsmittel. Für Männer gefühlt nur das Kondom. Das soll sich ändern. Längere Zeit wurde an der Pille für den Mann geforscht. Ohne Erfolg, denn wegen der vielen Nebenwirkungen wie Libido-Verlust, Stimmungsschwankungen oder Akne wurde die Forschung der Pille wieder eingestellt... Hier mal die Liste der Nebenwirkungen der Pille für Frauen.

Geforscht wird auch an einem Gel, welches das Hormon Testosteron enthält. Das sollen sich Männer ein Mal täglich auf die Schulter schmieren, um die Produktion der Spermien zu verhindern. Forschende aus den USA bewerten diese Art der Verhütung sogar als sehr gut. Nach 8 Wochen Anwendung sollen wohl nur noch so wenige Spermien vorhanden sein, dass eine Schwangerschaft nicht mehr möglich sei.

In Frankreich existiert bereits eine neue Methode. Der Andro-Switch-Ring oder auch einfach Penisring genannt. Durch den Ring, der am Schaft vom Penis getragen wird, werden die Hoden in den Leistenkanal geschoben und dort durch die Körpertemperatur gewärmt.

Einfach die Natur ausgetrickst. Denn die Spermien brauchen eine kühlere Temperatur und befinden sich deswegen in den Hoden außerhalb des Körpers. Allein schon zwei Grad Temperaturunterschied finden die Spermien gar nicht mal so nice. Auf Dauer machen die jetzt nämlich schlapp und die Produktion wird gestoppt. Und das funktioniert! Kevin hat's ausprobiert und das ist seine Erfahrung damit: 👇

"Ich bin zeugungsunfähig" - Kevins Erfahrung mit dem Penisring Dauer 0:29 min "Ich bin zeugungsunfähig" - Kevins Erfahrung mit dem Penisring

Verhütung für den Mann: "Der Bereich ist chronisch unterfinanziert"

Franka Frei ist Autorin und Menstruationsaktivistin. Sie hat mit uns gequatscht und meint, dass die Forschung für männliche Verhütungsmittel vor sich hindümpeln. Der Bereich sei unterfinanziert, da kein wirtschaftliches Interesse zu investieren besteht. Für die Verhütung sei ja bereits gesorgt.

Für Franka ist es ein System der Ungerechtigkeit: