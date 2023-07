3D-Audio - klingt so die Zukunft?

Was ist der Unterschied zwischen Stereo, 3D- und 8D-Hören? Wie funktioniert das? Und vor allem: Wie hört sich das an? Studierende der Hochschule der Medien Stuttgart haben das ausgecheckt und erklären's uns!

Im Alltag hören wir in '3D', denn wir nehmen Geräusche aus allen Richtungen wahr. Wenn wir Musik hören, Games zocken oder Filme schauen, ist das aber nicht immer der Fall. Streamen wir Musik, hören wir meistens in Stereo. Das heißt, wir nehmen die Songs nur aus wenigen Richtungen wahr.

Seit einigen Jahren wird aber immer mehr in 3D-Audio produziert. Genau das checken wir hier mit euch aus - Hörbeispiele inklusive. Hört doch mal rein!

😎 Stereo, 8D und 3D-Audio - Was ist das denn?

Wir alle hören Musik. Aber habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, in welchem Audioformat die Musik ist? Da gibt es zum Beispiel Mono, Stereo, 8D oder 3D. Im Grunde unterscheiden sich diese Formate darin, aus wie vielen Richtungen wir die Musik wahrnehmen.

Wenn wir Musik hören, dann meist in Stereo, also in "2D". Die Musik spannt sich links und rechts auf, als würden wir vor einer Bühne stehen. Aus der Mitte dröhnt uns das Schlagzeug entgegen, während wir von der Seite Gitarre und Bass hören.

Bei Musik in 3D werden wir regelrecht in die Musik eingehüllt. Nun können Klänge aus allen Richtungen wahrgenommen werden - als würden wir zwischen der Band mitten auf der Bühne sitzen.

Neben 3D-Audio gibt es außerdem noch "8D"-Audio. Mittlerweile gibt es auf YouTube jede Menge 8D-Versionen unserer Lieblingstracks. Bei diesen Versionen wird der Originaltrack so bearbeitet, dass er sich im Kreis um unsere Köpfe bewegt. Klingt nach 3D-Audio? Ist es im Prinzip auch. Trotzdem lassen sich einige Unterschiede erkennen. Wir zeigen euch jetzt einen Track, der Stereo, 3D-Audio und 8D-Audio miteinander vergleicht.

Hinweis 🎧 ‼️ Bei allen Audiobeiträgen sollten unbedingt Kopfhörer getragen werden ‼️ 🎧



Kopfhörer auf, Musik ab!

Und, hört ihr den Unterschied?

Hier gibt's nochmal alle Tracks in voller Länge:

💇‍♀️ Virtueller Friseurbesuch 💇

Friseurfeeling ohne einen neuen Haarschnitt zu bekommen ist nicht möglich? Hier schon! Wir haben ein kurzes Hörspiel vorbereitet, das euch mitten in einen Friseursalon versetzt. Wie auch in Echt werden die Haare gekämmt, geschnitten und geföhnt - und das alles in 3D.

Die ganze Szene haben wurde einem speziellen Mikrofon nachgestellt, einem sogenannten Kunstkopf. Kunstkopf? Richtig gelesen. Das ist ein nachgebauter Kopf, dem Mikrofone in die Ohren gesteckt wurden. So wird das menschliche Gehör imitiert.

Setzt man dem Kunstkopf eine Perücke auf und hat Schere und Föhn zur Hand, steht dem virtuellen Haarschnitt nichts mehr im Weg. Macht euch selbst ein Bild davon, wie es auf euch wirkt! Bekommt ihr das Gefühl, gerade wirklich beim Friseur zu sitzen?

🏙️ Virtuelle Bahnfahrt in Stuttgart

Direkt von Zuhause aus in die S-Bahn einsteigen? Ohne Laufen zur Bahnstation? Wir machen es für euch möglich! Dafür haben wir mit unserem Spezialmikrofon Aufnahmen während einer Bahnfahrt gemacht. Ähnlich wie beim virtuellen Friseurbesuch, entsteht beim Hören unserer Bahnfahrt das Gefühl man würde tatsächlich in der Bahn sein.

🎧 Kopfhörer auf und ab geht die Fahrt!

Vielen Dank an die Studis Christoph Oberlin, Elias Weißenrieder, Nina Schaffer, Lucy Duffner, Manuel Matern von der Hochschule der Medien, die das Projekt erarbeitet haben.

