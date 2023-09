Sex Education, Generation V und Babylon Berlin - Die Serien-Highlights im September

Sex Education Staffel 4, Superheld*innen bei Generation V und Berlin in den 1920er-Jahren - der September bietet 'ne Menge neuen Stuff!

Neue Serien im September auf Netflix:

Sex Education Staffel 4 – Ab dem 21. September

Geil! Sex Education geht in die nächste Runde!

Die Serie bricht Tabus, spricht über alle möglichen Themen, die mit Sexualität und Sex zu tun haben. Die neue UND LETZTE Staffel wird aber anders als die vorherigen. Unter anderem spielt sie nicht mehr an der Highschool, sondern am College und jeder und jede muss sich erstmal an das neue Umfeld gewöhnen.

Disenchantment Staffel 5 – Ab 01. September

Fünfte und letzte Staffel auch bei Disenchantment. Königin Bean zieht nochmal in den Kampf um Dreamland und versucht, das Königreich vor ihrer Mutter zu retten. In der neuen Staffel von Simpsons Schöpfer Matt Groening müssen sich die Protagonist*innen ihrer Bestimmung stellen, sie treffen Satan, einen bösen Wissenschaftler und und und…

Auf jeden Fall zu viel, um alles aufzulisten!

Castlevania: Nocturne Staffel 1 – Ab dem 28. September

Mit Castlevenia Nocturne erwartet uns eine Dark-Fantasy-Animee Serie aus dem Castlevenia Universum. Sie spielt in Frankreich zur Zeit der französischen Revolution. Das Spin-Off dreht sich um Richter Belmont, der sich am Tod seiner Mutter rächen will. Erwarten könnt ihr spektakuläre Kämpfe!

Neue Serien im September auf Prime:



The Continental: From the World of John Wick – Gibt's ab dem 22. September

Die erste Serie des John Wick Universums kommt! Sie spielt in den 1970er Jahren, also 10 Jahre vor den John Wick Filmen. Im Mittelpunkt steht das „The Continental“-Hotel – Standort der New Yorker Unterwelt und deren krimineller Machenschaften. Mit dabei sind Colin Woodell, als Winston Scott und Mel Gibson, als sein Gegenspieler Cormac.

Auch wenn Keanu Reeves keine große Rolle in der Serie spielen wird, bleibt er hinter den Kulissen als Produzent erhalten.

Generation V – The Boys Spin Off – Startet am 29. September

X-Men-Fans aufgepasst! Im „The Boys“ Spin Off geht es um junge Superheld*innen, die an der Godolkin University unterrichtet werden. Die Studis kämpfen um den ersten Platz. Außerdem gehts um die Grenze zwischen Gut und Böse. Die ersten drei Folgen kommen am 29.09., ab dann gibt's jede Woche eine neue Folge.

Serien-Nachschub im Juli in der ARD Mediathek:

Babylon Berlin Staffel 4 – Ab 29. September

Berlin in den 20er-Jahren kommt zurück! Die vierte Staffel von „Babylon Berlin“ schaut dahin, wo es in Berlin so richtig gekracht hat. In zwölf Episoden gibt’s krasse Schaukämpfe in den Boxclubs der Unterwelt, wilde Tanzmarathons und Verstrickungen in den Katakomben.

Motorsägen Masters eine Reality-Show – Startet am 16. September

Kunst trifft Motorsägen, Holz und Challenges - es wird schweißtreibend!! In der Show "Motorsägen Masters" treten acht Menschen gegeneinander an, um aus Baumstämmen Skulpturen zu sägen. Mit in der Jury unter anderem der Künstler Tim Bengel. Als Gewinn gibt's 10.000 Euro und den Titel "Motorsägen Master".

Noch mehr neue Serien auf Sky / WOW:

Drift 2 – Partners in Crime – 5 neue Folgen – Ab dem 1. September

Ein Drogenboss, eine verzweifelte Mutter und ein brutaler Killer – die neue Staffel von „Drift – Partners in Crime“ verspricht Action! Das Ermittlerduo Leo und Ali macht sich auf die Suche nach den wahren Hintergründen des dramatischen Brückeneinsturzes, für den Ali fälschlicherweise verantwortlich gemacht wird. Pro-Tipp: Schaut euch die Serie an, wenn ihr Bock auf Geschwindigkeit, Motoren und Verbrechen habt!

Inside Greenpeace Dokuserie – Ab 17. September

17 Länder und verschiedene Aktionen von Greenpeace. Die neue Dokuserie von Sky begleitet die Organisation über ein ganzes Jahr und liefert verschiedene Eindrücke in die Arbeit der Aktivistinnen und Aktivisten. Die Aktionen und Kampagnen werden von Greenpeace lange geplant, organisiert – und vor allem geheim gehalten. Es gibt aber auch Einblicke in die Vergangenheit von Greenpeace: 50 Jahre gibt's die Organisation schon. Die Dokuserie verspricht Bilder u.a. von der Besetzung der "Brent Spar", der Versenkung der "Rainbow Warrior" oder der Kampagne der "Arctic 30".

