Trailer - Bauchgefühl

Im Februar 2011 kommen zwei Lieferanten in ein Matratzengeschäft in Bonn. Hinter der Kasse finden sie den toten Verkäufer. Das wird nicht die letzte Tat des Täters sein, wenig später wird an einem anderen Ort eine weitere Leiche gefunden. Es ist die Geschichte einer langen Flucht. Über diesen Fall und die Hintergründe sprechen wir auch mit dem Fallanalytiker Andreas Tröster. Er hat viele Jahre beim LKA Baden-Württemberg gearbeitet und war dort Leiter der Operativen Fallanalyse.

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Was ist in dem Matratzengeschäft passiert?

(21:05) Der Experte - Fallanalytiker Andreas Tröster erzählt von seinen Erfahrungen, von Ermittlungen, Profilern und warum wir alle einen Tötungsdelikt begehen könnten.

(38:50) Die Nachbesprechung - Das sind unsere privaten Gedanken zum Fall.

