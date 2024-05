Entführte Kinder & flache Erde: Was steckt hinter Verschwörungstheorien?

Taylor Swift und Avril Lavigne sind geklont, Beyoncé die Königin der Illuminaten und geheime Inseln, von denen wir nichts wissen dürfen. Das sind nur einige der Verschwörungserzählungen, die man unter anderem auf TikTok finden kann.

Als BRUST RAUS-Host El das alles gesehen hat, sind ihr viele Fragen aufgekommen: Warum glauben Menschen an Verschwörungen, ab wann wird´s gefährlich und könnten wir alle den Hang haben, an Verschwörungen zu glauben? Das schaut sich El in diesem Video mit Diplom-Pädagogin Sarah Pohl von der Zentralen Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen Baden-Württemberg an. Außerdem teilt Hannes seine Erfahrungen mit uns, der selbst mal in der Verschwörungs-Szene war.

Schon gesehen? BRUST RAUS - Besser aussehen durch richtige Farben?