+++ Hinweis: Wegen der aktuellen Corona-Lage finden im Moment keine DASDING Workshops statt. Wir freuen uns aber trotzdem über Anmeldungen, weil wir dann so schnell wie möglich in die Planung gehen können. +++

Du willst einen Tag lang hinter die Kulissen einer crossmedialen Redaktion blicken? Dann hol' dir den DASDING-Workshop an deine Schule. Erfahrene Redakteur*innen von DASDING zeigen dir, wie man kreatives Radio, unterhaltsames Internet und sehenswertes Bewegtbild macht.

Der DASDING-Workshop dauert einen Tag und richtet sich an Gruppen von bis zu 20 Schülerinnen und Schülern ab 14 Jahren. Wir bringen das komplette Equipment mit; der DASDING-Workshop ist für deine Schule kostenlos. Was du und deine Mitschüler*innen brauchen, ist gute Laune, Neugier und eine Befreiung vom Unterricht für diesen einen Tag.

Wenn das für dich spannend klingt, sprich doch einfach eine Lehrkraft an, die dir hilft, den DASDING-Workshop an deine Schule zu holen. Damit wir dir und deinen Mitschüler*innen den perfekten Workshop organisieren können, benötigen wir in der Regel eine Vorlaufzeit von drei Monaten (in den Schulferien bieten wir keine Workshops an).

Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen und zur Anmeldung