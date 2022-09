FAQ: Der DASDING Workshop

Die häufigsten Fragen und Antworten zum DASDING Workshop.

+++ Hinweis: Wegen der aktuellen Corona-Lage finden im Moment keine DASDING Workshops statt. Wir freuen uns aber trotzdem über Anmeldungen, weil wir dann so schnell wie möglich in die Planung gehen können. +++

Was passiert im DASDING Workshop?

Die Schüler*innen lernen in kurzer Zeit die Abläufe einer professionellen Redaktion kennen. Wer bestimmt die Musik im Radio? Wer bereitet Themen vor? Wie lange vor der Sendung sind die Moderatoren da? Mit kurzweiligen Aktionen lernen die Schüler*innen spielerisch, was alles hinter dem Radioprogramm und der Website von DASDING steckt und wie gearbeitet wird. Außerdem werden sie im kompetenten Umgang mit Medien geschult.

Welche Kosten entstehen für die Schule?

Keine! Abgesehen davon, dass DASDING am Workshop-Tag Strom und Internet der Schule nutzt, kommen keine Kosten auf die Schule zu.

Kommen die Schüler*innen ins Radio?

Das kann passieren. Die Schüler*innen haben während des Workshops die Möglichkeit, sich zu aktuellen Themen zu äußern. Die Statements können in den Folgetagen dann im Radioprogramm von DASDING gesendet werden.

Wie tritt DASDING an der Schule auf?

Der Workshop findet in einem Klassenzimmer oder einem ähnlich großen Raum statt (bitte mit Tischen und Stühlen).

Wann genau kommt DASDING an unsere Schule und wie lange dauert der Workshop?

Die DASDING-Crew kommt morgens gegen 9.00 Uhr an der Schule an (wird im Vorfeld mit der Schule besprochen) und baut das Equipment auf. Das Workshop-Programm für die Klasse startet in der Regel nach der großen Pause (zw. 9.30 Uhr und 10 Uhr) und dauert dann bis ca. 16.30 Uhr.

Wie viele DASDING-Mitarbeitende betreuen den Workshop an Ihrer Schule?

Bei jedem Workshop sind in der Regel zwei Mitarbeitende von DASDING vor Ort und stehen der Klasse während des Workshops zur Verfügung.

Was macht die Lehrkraft während des Workshops?

Die Erfahrung von DASDING hat gezeigt, dass die Workshops ohne Anwesenheit der Lehrer*innen sehr gut funktionieren. Die Klassenlehrer*innen oder zuständigen Kolleg*innen sollten sich aber die komplette Zeit (ca. 9:30 – 16:30 Uhr) in der Nähe (z.B. Lehrerzimmer) aufhalten, falls es dringende Rückfragen gibt oder Hilfe benötigt wird.

Wie weist DASDING auf den Schulbesuch hin?

Rechtzeitig vor dem Workshop schickt DASDING Plakate zur Ankündigung des Besuchs an die Schule. DASDING freut sich, wenn das Engagement beworben wird. Je mehr Schüler*innen Bescheid wissen, desto schöner wird der Tag für alle Beteiligten.

Welche technischen Voraussetzungen werden benötigt?

DASDING benötigt lediglich ein Klassenzimmer o.ä. mit Tischen und Stühlen sowie Stromanschluss, Leinwand und Beamer – möglichst im Erdgeschoss. Außerdem ist ein WLAN-Zugang wünschenswert, da mehrere Laptops Internetzugang benötigen.

DASDING an der Schule – die Teilnahmebedingungen:

Beim DASDING-Workshop können Schüler*innen ab der 9. Klasse (bzw. ab 14 Jahren) mitmachen.

Maximal können 20 Schüler*innen an einem DASDING-Workshop teilnehmen – mindestens sollten es 10 Schüler*innen sein.

Bewerben können sich alle Schulen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Die Schüler*innen müssen für den gesamten Workshop vom Unterricht befreit sein.

DASDING benötigt durchgehend einen abschließbaren Klassenraum, der mit Tischen und Stühlen, sowie einer Leinwand und einem Beamer ausgestattet ist. Die Klassenlehrer*innen oder zuständigen Kolleg*innen sollten ebenfalls durchgehend erreichbar sein. Internetanschluss über WLAN ist wünschenswert.

Bei weiteren Fragen melden Sie sich gerne bei:

Sabine Wunsch

SWR DASDING Programmaktionen

Mail: workshop@dasding.de

