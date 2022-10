Der Headliner, auf den 14.000 Fans gewartet haben. Linkin Park sind nach dem heftigen Regen auf die Stage und haben das Rock 'n' Heim gebührend abgerissen.

Was will man mehr an einem Sonntag: Geile Bands, geiles Wetter am Mittag und Linkin Park am Abend! Die Show von Chester Bennington und seiner Band war - wie gewohnt - bis ins kleinste Detail perfekt.

Die Fans haben sich bedankt und nicht mehr viel vom Hockenheimring übrig gelassen!