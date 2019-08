Eine verlassene Raketenbasis namens Pydna, heruntergekommene Bunker und Bass, den man tief in der Brust spürt. Wieso liegt da ein Bild auf dem „all you need to be“ steht?

Macht euch gefasst auf eine Reise in eine andere Welt namens NATURE ONE. Hier gibt es Spielkinder, die sich tagsüber in der heftigsten Hitze wohl fühlen und die Nachts unter Sternenhimmel zu AKA AKA, HUGEL, NINA KRAVIZ oder SVEN VÄTH abgehen. Von Techno über Goa bis hin zu Hardstyle – auf der NATURE ONE raven alle bis zum Sonnenaufgang. Hier findest du deine Bilder von der Nature One!