So war das Southside 2023

War das geil! Endlich konnten wir beim Southside Festival 2023 wieder abreißen! Eure Fotos und alle Infos, kriegt ihr hier! 👇

Southside Festival 2023 - Das war hot!

Ihr wisst, dass beim Southside immer die Créme de la Créme spielt. Auch dieses Jahr wurdet ihr nicht enttäuscht. Von Peter Fox über Kraftklub bis Casper und Nina Chuba waren alle da - und das war's noch lange nicht! Außerdem dabei waren Wanda, Two Door Cinema Club, CHVRCHES und MAJAN, um nur ein paar zu nennen. Unnnnnd: Marteria!

Eure Fotos: So schön wart ihr auf dem Southside Festival 2023

Tag 1 - Donnerstag

Tag 2 - Freitag

Tag 3 - Samstag

Tag 4 - Sonntag

Ihr + wir auf TikTok = 💛

Was ging bei DASDING Behind The Scenes eigentlich so?

Wir haben euch in unserer Instagram-Story das ganze Wochenende mitgenommen und euch gezeigt, was Behind The Scenes so abging:

Wie sieht's eigentlich hinter und auf einer Bühne aus? Wie senden wir live im Radio von einem Festival aus? Wie entsteht bei uns Festival-Content für Social Media? Was ging in der DASDING Area ab? Und wie laufen die Interviews mit den Acts? Checkt ihr alles in unserem Story-Highlight auf Insta:

Behind The Scenes: DASDING auf dem Southside 2023

Fazit Southside 2023: Veranstalter und Einsatzkräfte sehr zufrieden

Laut den Veranstaltern war das Southide Festivals 2023 mit ungefähr 60 Tausend Menschen "sehr erfolgreich". Alles sei wie geplant verlaufen.

Auch die Polizei ist zufrieden. Es war alles in allem sehr friedlich gewesen. Auch wenn es mehr Straftaten und Vorkommnisse als im letzten Jahr gab - es sei alles im Rahmen gewesen. Auch Sanitäter*innen und Feuerwehr sind zufrieden: Teilweise sei es sogar eher ruhiger gewesen als erwartet.

Das "PANAMA-Konzept" wurde in diesem Jahr durch Safe Spaces erweitert. Außerdem waren "Awareness Teams" auf dem Gelände unterwegs. Mit der Frage Wo geht's nach PANAMA? oder einfach mit dem Codewort PANAMA kann jeder Mensch, der sich in einer unangenehmen oder unsicheren Situation befindet, bedroht oder belästigt wird, einfach und unkompliziert Hilfe auf dem Southside bekommen.