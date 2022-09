Bumble BFF, Meetup und Co.: Über diese Apps findest du neue Freunde

Dating per App kennen wir. Aber kann man online auch neue Freunde finden? Wir haben Bumble BFF, Meetup und andere Apps gecheckt.

Vielleicht bist du gerade in eine neue Stadt gezogen, hast eine Ausbildung, ein Studium oder einen neuen Job angefangen und kennst dort noch niemanden oder du hast nach der ganzen Corona-Zeit einfach so Bock, mal neue Leute zum Abhängen zu finden. Das funk-Format "Dinge Erklärt - Kurzgesagt" hat erklärt, wie das klappen kann:

Du fühlst dich alleine? So findest du neue Freunde

Inzwischen gibt es auch richtig viele Möglichkeiten, neue Leute einfach per App kennenzulernen. Hier haben wir mal ein paar Apps für dich rausgesucht 👇

1. Bumble BFF

Bumble war anfangs eine App, um Dates zu finden. Die App wurde 2014 von Tinder-Mitgründerin Whitney Wolfe Herd ins Leben gerufen, die Tinder zu sexistisch fand und daraufhin die Dating-App Bumble gründete. 2016 startete dann Bumble BFF. Jetzt kannst du in der Bumble-App einfach easy hin- und herswitchen: Bist du im Dating-Modus und suchst jemanden für mehr? Dann kannst du "Dating" auswählen. Oder bist du auf der Suche nach neuen Freund*innen? Dann checke den "BFF"-Bereich.

📲 Wo kann ich die App runterladen? Apple Appstore | Android Playstore

2. Meetup

Dating-Apps wie Tinder oder Lovoo hat heutzutage fast jeder Single auf dem Handy. Wenn du aber gar nicht auf der Suche nach einer Beziehung – oder einer Bettgeschichte – bist, gibt's mit Meetup vielleicht eine Alternative für dich.

Worum geht's? In der Beschreibung der App heißt es, man wolle Menschen zusammenbringen, die gleiche Interessen haben. Klingt gut – vor allem wenn du dich gerne einer Gruppe von Leuten anschließen willst. Ein Event selbst zu erstellen kostet nämlich leider Geld. Sonst gibt's Freizeitmöglichkeiten von Wellness bis hin zu Tagesausflügen in die Natur.

📲 Wo kann ich die App runterladen? Apple Appstore | Android Playstore

3. Couchsurfing Hangouts

Ja, Couchsurfing ist eigentlich eine App, mit der man einen Schlafplatz in einer anderen Stadt finden – oder eben einen anbieten – kann. ABER: Innerhalb der ganz normalen Couchsurfing-App gibt es eine ganz praktische Funktion, mit der du dich easy mit Leuten verabreden kannst: die Kategorie Hangout.

Worum geht's? Ähnlich wie bei der App Meetup geht es darum, coole Leute zu finden, die Bock auf die gleichen Unternehmungen haben wie du. Von Wandern gehen bis einen Kaffee trinken ist eigentlich alles dabei. Der Vorteil: Hier kannst du auch kostenlos selbst Events erstellen. Blöd sind dagegen die Werbeeinblendungen, die es in der App gibt. Nervig an der App ist außerdem, dass einem dauernd die kostenpflichtige Version angeboten wird.

📲 Wo kann ich die App runterladen? Apple Appstore | Android Playstore

4. Spontacts

Du bist sportlich und connectest dich gerne über Sport mit anderen? Dann ist die App Spontacts wohl wie für dich gemacht.

Worum geht's? Um sportliche Aktivitäten. Und ums Zusammensein. Hast du dich erst mal angemeldet, kannst du zwischen einer Reihe von Sportarten auswählen. Für alle, die zwar gerne aktiv sind, dabei aber gerne Gutes tun oder etwas besichtigen wollen, gibt's auch solche Kategorien. Das Gute: Die App sucht für dich in deinem unmittelbaren Umfeld und zeigt dir direkt an, ob die Aktionen auch kostenlos sind.

📲 Wo kann ich die App runterladen? Apple Appstore | Android Playstore

5. FriendsUp

Die App FriendsUp betitelt sich selbst als "die Mädels-Community, die den Frauen gewidmet ist". 👭

Worum geht's? Damit sollen Mädels ihren Freundinnenkreis erweitern können – ganz egal, ob zum Sport oder für Ausflüge oder doch nur zum Kaffee. Das Ganze funktioniert tatsächlich ähnlich wie Tinder: Nach rechts oben wischen, wenn dir jemand sympathisch erscheint, dann sendest du ein "Cheers". Wer so ein "Cheers" bekommt, kann dann die andere Person anschreiben.

📲 Wo kann ich die App runterladen? Apple Appstore | Android Playstore

6. nebenan.de

Für alle, die nicht weit fahren wollen, um neue Leute kennenzulernen, dürfte sich die App nebenan.de cool anhören. Die will uns nämlich ermuntern, unsere eigene Nachbarschaft zu erkunden.

Worum geht's? Die App selbst beschreibt sich als "Deutschlands größtes kostenloses Nachbarschaftsnetzwerk". Deine Nachbar*innen besser kennenzulernen kann tatsächlich viele Vorteile haben. Sie können dir vielleicht auch weiterhelfen, wenn du gute Arztpraxen in der Umgebung suchst oder dir Geheimtipps in Sachen Bars und Kneipen geben. Außerdem kannst du dich an coolen Veranstaltungen beteiligen, wie zum Beispiel Laufgruppen oder Spieleabende. Ein Nachteil: In kleinen Dörfern wird das nicht funktionieren. Dafür könnte dir eher der nächste Tipp was bringen. 👇👇👇

📲 Wo kann ich die App runterladen? Apple Appstore | Android Playstore

7. Facebook

Viele von euch denken sich jetzt bestimmt: HÖ? Aber: In vielen Städten gibt es Facebook-Gruppen, in denen sich Leute zusammenschließen, um etwas zusammen zu unternehmen. Du bist zum Studieren oder für einen Job in eine andere Stadt gezogen? Oft gibt es auf Facebook auch Gruppen von deiner Uni, deinem Studiengang usw... Auch hier kannst du neue Kontakte finden!

8. MeetMe

Diese App passt besonders zu Leuten, die wissen, was sie wollen – oder eben nicht. Denn: Hier haben Nutzer*innen die Möglichkeit, in ihr Profil zu schreiben, nach was sie suchen. Freundschaften zum Sport machen? Um gemeinsam mit dem Hund rauszugehen? Um auf Konzerte zu gehen? Oder doch nur zum Quatschen? MeetMe ist sozusagen eine Allzweck-App – und zwar kostenlos.

Worum geht's? Ums Kontakte knüpfen – und zwar auf dem unkompliziertesten Weg! Und der ist laut der App: über einen Livestream. Nutzer*innen haben die Möglichkeit, live zu gehen und anschließend mit anderen zu chatten. So dürfte es einfach sein, einen ersten Eindruck vom Gegenüber zu bekommen – ganz ohne böse Überraschungen. Für Leute, die eher schüchtern sind, eignet sich die App wohl weniger.

📲 Wo kann ich die App runterladen? Apple Appstore | Android Playstore