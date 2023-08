psychologeek

Privet zu dieser Sommerfolge! Walerija und Vika möchten euch ein paar Dinge für die Urlaubszeit mitgeben: Trinkgeld-Vokabeln, Ablenkung und die ein oder andere Sommer-Erinnerung. In der Frage der Woche fragen wir einander: Woran denken wir, wenn wir an Urlaub mit der russischen Familie denken? Vika denkt an Heimaturlaub am Schwarzen Meer, Aufklappbetten, Verwandtenbesuch und Haushaltsarbeit. Bei Walerija sind es die viel zu langen Fotosessions, geklaute Sandwiches vom Frühstücksbuffet und Diskussionen mit dem Hotelpersonal. Worauf wir uns beide einigen können: „Grillawat!“ Schaschlik auf dem Grill und zusammen draußen sitzen.

Im Njetztalk besprechen wir eine Nachricht aus der Community und die Frage: Haben wir auch den „Stempel“ auf dem linken Oberarm? Ja! Das sind Impfnarben. Aber wogegen eigentlich? Und wieso hinterlässt diese Impfung überhaupt so eine Narbe? Es gibt viele Memes dazu, mit denen Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern relaten können. Ihr auch? Dann erzählt uns gerne davon.

Miri aus Österreich hat uns auch geschrieben und ihre Nachricht zu ihrem Schockmoment mit dem deutschen Freund beim Pizzaessen wird in der Potschta der Woche besprochen. Hier nochmal offiziell: Walerija distanziert sich von Vikas Aussage zu Pizza.

+++ Hinweis: Diese Folge wurde am 25. Juli 2023 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell.

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.