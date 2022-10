Dua Lipa, Ed Sheeran, Justin Timberlake, Rita Ora und viele mehr sind nominiert. Hier kannst du dir die Verleihung live reinziehen.

Die Brit Awards gehören zu den wichtigsten Musikpreisen der Welt. Sie werden in London verliehen. Dua Lipa gilt als Favoritin und ist für insgesamt fünf Brit Awards nominiert. Ed Sheeran hat vier Nominierungen.

Für das "Video of the Year" kannst du am Anfang der Award-Show noch abstimmen. Nominiert sind unter anderem Calvin Harris, Zara Larsson, Dua Lipa, Jonas Blue, Liam Payne und Zayn zusammen mit Taylor Swift. Hier kannst du abstimmen: http://www.brits.co.uk/nominees