Am Freitag erschien mit „Nicht Wach“ ein neuer Song von Luciano, auf dem sich der Berliner von einer neuen Seite zeigt. Unser Autor Joshua hat ihn sich mal genauer angesehen.

Luciano ist einer der der angesagtesten Rapper Deutschlands. Und das auch völlig zu Recht. Er hat in den letzten Jahren mehr als oft genug bewiesen, was er für krasse Songs abliefern kann: „Mios mit Bars“, „Trippin‘“, „Never Know“, um mal nur die aktuelleren Beispiele zu nennen.

Leider hat sich seine Erfolgsformel in den letzten Monaten ein bisschen zu oft wiederholt. Nicht falsch verstehen: Diesen Club-Sound macht kaum einer so gut wie Luciano. Es hat nur einfach die Abwechslung gefehlt. Außerdem ist gerade auch einfach nicht die Zeit für krasse Club-Banger, weil…du weißt schon.

Luciano kann’s auch mit Gefühl

Die neue Single „Nicht Wach“ ist aber anders. Es ist, wie ich finde, einer seiner besten Songs. Denn hier erzählt Luciano, was neben all den schönen Seiten vom Leben als Rapstar, wirklich in ihm vorgeht.

Musik hat mich gerettet, heute leb' ich Erfolg / Doch hab' Gefühle verlor'n, die Seele müde geworden

Selbstreflexion, Gedanken über falsche Freunde und falsche Entscheidungen – all das in Kombination mit dem Video erzeugen wirklich eine krasse Atmosphäre. Dort steht Luciano in einem leeren Raum vor dem Mikrofon und rappt diesen persönlichen Text. Am Ende werden sogar Kinderfotos von ihm eingeblendet.