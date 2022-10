Gegen rund 100 Mitbewerber aus ganz Baden-Württemberg haben sich die vier Finalisten in verschiedenen Vorrunden präsentiert und die Jury von sich überzeugt. Jetzt standen sie im großen Finale.

Es war das Finale eines der wichtigsten Newcomer-Bandcontests Deutschlands. In der Scala in Ludwigsburg ging es neben einer individuellen Bandförderung auch um einen Auftritt beim Southside Festival 2017!

Die Jury hat sich entschieden: Luke Noa & The Basement Beats aus Biberach an der Riß haben jetzt die Chance auf den begehrten Southside-Slot. Den Publikumspreis haben Polarbär Pollux aus Stuttgart gewonnen. Auch It’s A Boy (Backnang) und Kaffboy (Uhldingen) haben nochmal alles geben. Respekt an alle Finalisten für ihre Leistung!

Special Guest: Van Holzen aus Ulm

Special Guest dieses Jahr: Van Holzen, die Vorjahres-Gewinner und New Music Award Teilnehmer 2016.

PLAY LIVE Finale 2016 - Line-Up

Kaffboy | Polarbär Pollux | It’s A Boy | Luke Noa & The Basement Beats

