Hier sind alle Songs, die Mine getindert hat:

The Kelly Family – Fell in love with an alien

Münchener Freiheit – Ohne dich (Schlaf ich heut Nacht nicht ein)

Amy Winehouse – Rehab

Iron Maiden – Run to the hills

Ricky Dietz – Lemonade Drip

Capital Bra – Cherry Lady

Sharon Jones & The Dap Kings – 100 days, 100 nights

The Cranberries – No need to argue