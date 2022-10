Nura - Was wissen deine Eltern über sie?

auf Whatsapp teilen

Was macht Nura eigentlich, wenn es ihr nicht gut geht? Was für ein besonderes Fan-Foto sieht man auf ihrem Instagram-Account? Und was heißt Habibi auf Deutsch übersetzt? Eure Eltern und Großeltern würden bei diesen Fragen wahrscheinlich irritiert reagieren. Wir haben in unserem Straßenquiz genau das einfach mal ausprobiert.