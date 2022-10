Dardan - Was wissen deine Eltern über ihn?

Kurze Frage: Wer macht Para? Klar, Dardan! Wir durchlöchern eure Eltern und Großeltern mit Fragen zu einem der aktuell angesagtesten deutschen Rap-Artists.

Was hat Dardan vor seiner Karriere gemacht? Was für einen Laden hat er mit seinen Freunden eröffnet? Und was hat Dardan mit Herbert Grönemeyer zu tun? Wie gut können eure Eltern und Großeltern diese Fragen beantworten?

Was ihr über Dardan wissen müsst!

Macht mal Platz für Mister Dardy! Der Stuttgarter liefert mit rauen Beats und passender Street Credibility einen Sound, den man so aus Stuttgart vorher nicht kannte. Inspiriert vom progressiven Sound aus UK, der dazugehörigen Grime-Szene und Künstlern wie AJ Tracey, MIST oder auch Bugzy Malone hat sich Dardan zu einem der angesagtesten Newcomer im deutschen Rap-Game entwickelt.

Dardan war bei uns zum Song-Tindern da

Und wer hat den Aufstieg verpasst? Auf jeden Fall eure Eltern und Großeltern. Wir bringen Sie mal auf den aktuellen Stand im Straßenquiz mit Dardan. Checkt das Video oben auf YouTube aus!

