Von Iron Man, Thor und Avengers: Endgame bis zu WandaVision und Black Widow. Das Marvel Cinematic Universe ist gigantisch. Doch in welcher Reihenfolge schaut man am besten die Marvel-Filme? Diese Liste zeigt's dir.

Phase 3 des Marvel Cinematic Universe (MCU) wurde Anfang 2019 mit "Avengers Endgame" erfolgreich abgeschlossen. Jetzt gibt es einen neuen Trailer unter anderem zu WandaVision, Black Widow, Shang-Chi And The Ten Rings und Eternals.

Eternals mit krassem Staraufgebot

Zu Eternals haben wir bisher noch nichts gesehen, deswegen ist es umso spannender, dass man einen kurzen Ausschnitt im Trailer sehen konnte (ca. bei 2:20). In dem Film spielen Stars wie Angelina Jolie, Salma Hayek, "Game of Thrones"-Castmembers Richard Madden und Kit Harnington mit.

Um was geht es in "WandaVision"? - keine Spoiler

Eigentlich hätte die 4. Phase mit "Black Widow" starten sollen. Wegen der Pandemie wurde der Start aber immer wieder verschoben. Jetzt wurde das Release-Datum bekanntgegeben. Mehr dazu, checkt ihr weiter unten im Artikel. Durch diese Verschiebungen hat "WandaVison" den Anfang gemacht. Die erste Serie, die offiziell zum MCU zählt (es gibt ja eigentlich auch "Agents of S.H.I.E.L.D., die hatte bisher aber keine Konsequenzen für das MCU). In "WandaVision" sehen wir das scheinbar perfekte Leben von Wanda und Vision, die in einer Vorstadt der 50er leben. Doch irgendwas stimmt nicht - wie sind sie dahin gekommen? Und was passiert da überhaupt alles? Klingt verwirrend? Dann schau' mal den Trailer an.

Eigentlich hätte der Superheld*innenfilm "Black Widow" mit Scarlett Johansson schon Ende April 2020 in die Kinos kommen sollen. Wegen der Pandemie wurde der Start aber mehrmals verschoben. In den USA soll der Blockbuster am 9. Juli 2021 in die Kinos kommen. In Deutschland bietet sich der Kinostart dann am Donnerstag, 8. Juli 2021 an. Sollten die Kinos bis dahin noch nicht geöffnet haben, kann "Black Widow" bei Disney+ gestreamt werden. Allerdings nur über den kostenpflichtigen VIP-Zugang. Was euch erwartet, könnt ihr jetzt schon mal im Trailer checken:

Mit der richtigen Reihenfolge checkst du alle Marvel-Insider

Wer im Marvel-Universum durchstarten will, muss nicht unbedingt krasses Vorwissen mitbringen. Ein kleiner Tipp hilft schon, um sich einen möglichst guten Überblick zu verschaffen: die Marvel-Filme in der besten Reihenfolge zu schauen. Denn die ist nicht etwa nach dem Release, weil es sich bei manchen Filmen um Prequels, Sequels oder Solo-Filme zu den Superhelden handelt. Das Gute: Mit dieser Reihenfolge checkst du dann zum Beispiel auch alle Querverweise zwischen den einzelnen Filmen.

Das ist die richtige Reihenfolge für die Marvel-Filme (chronologisch)!

Captain America: The First Avenger (chronologisch gesehen der erste Marvel-Film) Captain Marvel (chronologisch an zweiter Stelle, aber es macht eigentlich mehr Sinn ihn nach Avengers: Infinity War zu schauen) Iron Man Der unglaubliche Hulk Iron Man 2 Thor Marvel's The Avengers Thor 2: The Dark Kingdom Iron Man 3 Captain America 2: The Return of the First Avenger Guardians of the Galaxy Guardians of the Galaxy Vol. 2 Marvel's The Avengers 2: Age of Ultron Ant-Man The First Avenger: Civil War (Das ist der dritte Captain America Film) Black Panther Doctor Strange Spider-Man: Homecoming Thor 3: Tag der Entscheidung Ant-Man and the Wasp Avengers: Infinity War Avengers: Endgame Spider-Man: Far From Home The Falcon and The Winter Soldier WandaVision Black Widow (vsl. Start: 8. Juli 2021)

