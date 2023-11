The Crown, Squid Game, Die Discounter und viel mehr - neuer geiler Stuff im Serien-November

Im November geht's grad weiter mit den nicen Serien. Neue Staffeln von The Crown, Squid Game als Reality-Show - gottlos gut einfach! Hier checkt ihr, was der November uns alles bietet.

Im November neu auf Netflix:

The Crown - Staffel 6 erster Teil ab 16.11.

Die letzte Staffel der Serie soll sich vor allem um das Leben der Queen in den frühen 2000ern drehen. Auch der Tod von Lady Diana, das Goldene Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. und Zusammentreffen von William und Kate spielen eine Rolle.

Ab 16.11. bei Netflix

Squid Game: The Challenge - Staffel 1 ab 22.11.

Endlich gönnt Netflix uns die 2. Staffel von Squid-Game - zumindest fast. Netflix gibt uns 'ne neue Reality-Serie im Squid-Game-Style. Keine Sorge, da kratzt niemand ab! Wahrscheinlich werden die Teilnehmer*innen ihren Anzügen Westen tragen, die mit einer blutähnlichen Flüssigkeit gefüllt sind. Bei einer falschen Bewegung platzen die Westen und man ist als Spieler "tot". Krass ist auch die Altersbeschränkung für das Casting: 21 Jahre 😨!

Ab 22.11. bei Netflix

Alles Licht, das wir nicht sehen ab 02.11.

Die Miniserie basiert auf dem preisgekröntem Bestseller von Anthony Doerrs und spielt in Frankreich während des 2. Weltkriegs. Sie handelt von Marie-Laure, einem blinden französischen Mädchen, und dem deutschen Soldaten Werner. Als Marie-Laure's Vater verschleppt wird, schließt sie sich dem französischen Widerstand an. Werner wird wieder für die Wehrmacht eingezogen und soll Radiosignale gefährlicher Sender aufspüren. Bald begreift er allerdings, wie grausam der Krieg wirklich ist.

Ab 02.11. bei Netflix

Im November neu auf Amazon Prime:

Die Discounter - Staffel 3 ab 22.11.

Der beste Discounter der Welt wird zwangsversetzt - von Altona nach Billstedt an den Rand von Hamburg. So richtig geil findet das wohl niemand aus der Belegschaft und auch für die Einnahmen ist das nicht optimal. Thorsten will deswegen eine neue Werbekampagne starten. Und was geht da eigentlich zwischen Flora und Peter? Warum zur Hölle plant Peter, seinen Bruder umzubringen? Und wie kam die Bombe in den Laden?!

Ab 22.11. bei Prime

Invincible - Staffel 2 ab 03.11.

Endlich isses soweit, die zweite Staffel von "Invincible" kommt - zumindest die ersten vier Folgen! Die Story dreht sich um Mark Grayson, einem jungen Superhelden, der zu einer Hälfte Mensch und zur anderen Hälfte "Viltrumite" ist. In der ersten Staffel musste er gegen niemand geringeren als seinen eigenen Vater kämpfen. Jetzt muss er erstmal verdauen, was alles passiert ist und wieder auf sein Leben klar kommen. Doch Mark wird gewarnt, dass, auch wenn sein Vater weg ist, die Aliens, die er mitgebracht hat, immer noch da sind - und wahrscheinlich angreifen werden.

Ab 03.11. bei Prime

007: Road to a Million ab 10.11.

Wie schwer ist so ein Bond-Abenteuer eigentlich?

Die neue Serie zeigt, wie sich Normalos in geheimen Missionen á la 007 schlagen würden. Hobby-Agentinnen und Agenten besuchen originale Schauplätze der Filme und wagen sich an spannende Missionen.

Einen Kran besteigen, auf dem Dach eines Zuges mitreisen, oder eine Hütte sprengen (ganz normale Sachen halt) - wenn ihr wissen wollt, wie die Kandidat*innen sich schlagen, gönnt euch die neue Serie!

Ab 10.11. bei Prime

Im November neu auf Disney+:

A Murder at the End of the World ab 14.11.

Es wird richtig spannend! Die neue Krimi-Serie geht um die Hobby-Detektivin Darby Hart. Als nach einer Klausurtagung im Nirgendwo plötzlich ein Gast tot aufgefunden wird, muss Darby zeigen, was sie kann. Im Gegenteil zu den restlichen Gästen ist sie sich nämlich sicher, dass es sich um einen Mord handelt. Außerdem will sie verhindern, dass der Täter oder die Täterin nochmal zuschlägt.

Ab 14.11. bei Disney+

Santa Clause: Die Serie - Staffel 2 ab 08.11.

Jetzt wird's weihnachtlich!!! Santa Clause sucht einen neuen Weihnachtsmann und zieht dafür seinen Sohn Cal in Betracht. Doch Mad Santa hat andere Pläne. Er sieht sich als rechtmäßigen Santa und will seinen Platz am Nordpol zurückhaben.

Wer am Ende der neue Weihnachtsmann wird und wie der Fight mit Mad Santa ausgeht, erfahrt ihr, wenn ihr die Serie schaut!

Ab 08.11. bei Disney+

Neu in der ARD Mediathek:

Wer wir sind ab 10.11.

In Halle trifft eine Jugendgruppe auf die Polizei - es eskaliert in Festnahmen, Plünderungen und schweren Verletzungen. Dieser Abend ist der Auslöser für die politische Radikalisierung der angehenden Abiturientin Luise. Sie fängt an, das Vertrauen zu Erwachsenen immer mehr zu verlieren, vor allem zu ihrer Mutter, die als Hauptkommissarin in einer Einheit für jugendliche Straftäter*innen ermittelt.

Ab 10.11. in der ARD Mediathek

The Messenger - Seltsame Botschaften ab 17.11.

Der 19-jährige Taxifahrer Ed ist nicht gerade der geborene Held – bis eine zufällige Tat alles verändert. Am nächsten Tag erhält er eine Spielkarte, auf der die Adressen von drei Fremden stehen. Wer hat ihm das mysteriöse Karo-Ass geschickt? Und warum?

Ab 17.11. in der ARD Mediathek

Neu in der ZDFmediathek:

Kiez & Knete - Unterwegs mit Aminata Belli ab 14.11.

In Deutschland geht die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Um zu verstehen, was genau das bedeutet, reist Reporterin und Moderatorin Aminata Belli jede Folge in eine andere Stadt und trifft dort Menschen aus beiden Welten – Armutsbetroffene und Reiche. Warum ist jemand arm oder reich? Was heißt das für das tägliche Leben?

Ab 14.11. in der ZDFmediathek

Elvira ab 24.11.

Elvira ist Empfangsdame in einem Bordell in Kopenhagen. Als dann eine Prostituierte verschwindet, wird sie plötzlich zur Detektivin. In der achtteiligen Serie entwickelt sie sich von einer Verliererin mit angeknackstem Selbstwertgefühl zu einer durchsetzungsstarken Power-Frau.

Ab 24.11. in der ZDFmediathek