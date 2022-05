DASDING Festival - FAQ

Du hast Fragen zum DASDING Festival? Hier findest du die Antworten!

Diese Fragen werden hier geklärt - einfach anklicken, dann kommst du direkt zur Antwort:

DASDING Festival: Deine Fragen zu Planung & Programm

Welche Corona-Regeln muss ich beachten?

Wie komme ich zum Festival?

Wie viele Bühnen wird es geben und wie wird das Programm aussehen?

"Muttizettel", Begleitung von Erwachsenen und Co.: Was muss ich zum Jugendschutz wissen?

Was wird neben Musik angeboten?

Was gibt es zu Essen und zu Trinken?

Wo ist der beste Platz auf dem Festival, um Fotos zu machen?

Was darf ich aufs Festival-Gelände mitnehmen?

Ist es möglich, auf dem Gelände zu zelten?

Wie lange dauern die Vorbereitungen für so ein Festival?

Wie viele Menschen arbeiten an so einem Festival?

Das Line-Up beim DASDING Festival

Welche Acts treten beim DASDING Festival auf?

Warum sind diese Acts genau die richtigen fürs DASDING Festival?

Deine Fragen zu den DASDING Festival-Tickets

Sind die Tickets personalisiert?

Bekomme ich die Tickets per Post oder Mail?

Wie lange dauert der Ticketversand?

Die Antwort auf deine Frage war hier noch nicht dabei?

An welche Mail-Adresse kann ich mich bei Fragen wenden?

Planung & Programm

Es gelten die zum Zeitpunkt des Festivals festgelegten Corona-Regeln - die aktuellen Maßnahmen in Baden-Württemberg kannst du hier checken.

Im Ticket ist ein ÖPNV-Ticket für das gesamte VRN-Netz enthalten. Die Bahn hält vorm Maimarktgelände und ab da sind es dann noch ca. 400m Fußweg.

Wir setzen auf regionales Bier und Wein sowie nachhaltige und angesagte Softdrinks und Getränke-Specials. Lass dich überraschen! Ebenso beim Essen: Neben dem Festivalklassiker „Handbrotzeit“ gibt es noch ausgewählte Caterer aus der Region. Natürlich achten wir auch auf ein veganes und vegetarisches Angebot.

Es wird zwei Bühnen in zwei Zelten geben. Der Grund für die zwei Bühnen ist ganz einfach: Weil wir so viele coole Acts gefunden haben, die wir alle spielen lassen wollen – dafür hätte eine Bühne an einem Tag einfach nicht gereicht.

Einlass ist um 15 Uhr, los geht’s um 16 Uhr und um ca. 23 Uhr ist auf den Bühnen Schluss. Für alle, die nach diesem mega Festivaltag noch on fire sind, gibt es dann eine Aftershowparty mit Bass & Bullshit.

Heißt: auch nach 23 Uhr geht die Feierei mit euch noch weiter.

HINWEIS: Wenn du das Festival-Gelände verlassen hast, gibt es keinen Wiedereinlass.

Grundsätzlich gilt das Jugendschutzgesetz.

Wenn du zwischen 0 (😉) und einschließlich 15 Jahre alt bist hast du nur in Begleitung deiner Eltern oder in Begleitung eines Erziehungsbeauftragten mit entsprechend ausgefülltem Formular Zutritt.

Wenn du zwischen 16 und 18 Jahre alt bist, muss ab 22 Uhr ein Erziehungsberechtiger dabei sein, weil das Hauptprogramm bis 23 Uhr geht und die Aftershow bis 2:00 Uhr.

Wenn du zwischen 18 und 99 Jahre alt bist, darfst du laut dem Zeltfestival "alles, was nicht illegal ist."

Erläuterungen, wer als deine Begleitperson mit darf und was du beachten solltest, findest du hier.

Neben den besten Acts haben wir ein ganz besonderes Highlight auf dem Gelände für dich. Unseren DASDING Playground. Der Place-to-be, um mit deiner Crew zwischen den Shows zu chillen. Genieß die Sonne auf übergroßen DASDING Buchstaben, lade dein Phone an unseren Ladeboxen, spiel Basketball oder gestalte deinen individuellen Jute-Beutel. Hier ist für alle etwas dabei.

Safe bei unserem DASDING Playground. Hier findest du die besten Spots, um Content zu kreieren. Daneben haben wir auf Insta bei DASDING verschiedene Festival-Filter, Rahmen und Giphys für deine Fotos und Stories. Schau rein und steiger deinen Social-Hot-Faktor auf dem DASDING Festival!

Du kannst eine kleine Tasche mitnehmen - sie darf aber maximal die Größe eines DinA4-Blattes haben.

Glasbehälter, Dosen, pyrotechnische Gegenstände, Fackeln, Waffen und sonstige scharfe/gefährliche Gegenstände sind nicht erlaubt, genauso wie Tiere auf dem Gelände nicht gestattet sind.

Größere Kameras bzw. professionelles Foto- und Videoequipment musst du zu Hause lassen. Ist aber sowieso viel schöner, wenn du einfach den Moment genießt ❤️.

Nein, da das Festival nur an einem Tag stattfindet, gibt es keinen Campingplatz.

Seit zwei Jahren sitzen wir an der Festival-Planung. Aufgrund der Herausforderungen der Pandemie war es ein stetiges Hin und Her. Vieles musste 2020/2021 verschoben werden. So auch unsere DASDING Festival-Premiere. Jetzt freuen wir uns aber umso mehr auf dieses Jahr und sind stolz, gemeinsam ein so freshes Programm auf die Beine gestellt zu haben.

Du wirst staunen, wie wenige wir sind… Im Grunde sind wir nur eine Hand voll Leute im Kernteam, die seit Projektbeginn dabei sind. Dazu kommen noch ca. 100 Beteiligte für Planung, Marketing, Bühnenbau, Technik, Gastro, Security, usw. Aber viele davon sehen wir dann erst vor Ort. Das ist einer der schönsten Momente, wenn nach langer und doch sehr isolierter Planung (in diesem Jahr ganz besonders) alle zusammenkommen

Line-Up

Wir wollen nicht prahlen, aber das Line-Up für unsere DASDING Festival-Premiere ist so ziemlich das Beste an neuer Musik, was gerade in Deutschland so geht. Bock auf Gitarren? Bock auf Rap? Bock auf neuen, frischen Pop oder irgendwas dazwischen? We got you!

Das ganze Line-Up findest du hier

Es gibt einige Gründe, warum wir mit genau diesen Acts so happy sind: Uns war wichtig, vor allem jetzt nach über zwei Jahren Pandemie, Newcomerinnen und Newcomer zu supporten.

Viele unserer Festival-Acts machen schon 'ne Weile Musik, hatten aber noch kaum bis überhaupt keine Chancen, diese Musik auch live zu performen.

Wir wollten auf jeden Fall, dass das Verhältnis zwischen weiblichen Künstlerinnen und männlichen Künstlern ausgeglichen ist, dass unser Line-Up quasi genderneutral ist. Und vor allem wollten wir Acts, die zu DASDING passen: Also Acts, die nice sind, gute Musik machen, auch Musik machen, die zeigt, wo die Trends 2022 hingehen, und mit denen man einfach einen guten Tag haben kann.

Einen Tag lang mal nur gute Vibes - so wünschen wir uns das mit euch und den Acts.

Tickets

Die Tickets sind nicht personalisiert und du kannst sie jederzeit an deine Crew verschenken.

Die Tickets kommen per Post direkt zu dir nach Hause.

Der Ticketversand dauert in der Regel zwischen 3 und 7 Werktagen.

Noch mehr Fragen

Bei allen Fragen rund um unser DASDING Festival kannst du dich jederzeit über dasding.festival@dasding.de bei uns melden.