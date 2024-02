Erster Trailer zu "Deadpool & Wolverine" - Das ist die richtige Reihenfolge der Marvel-Filme

Das Highlight des Superbowls für alle Marvel-Fans? Der erste Trailer zum dritten Deadpool-Teil "Deadpool & Wolverine"! Am 24. Juli startet der Film bei uns in Deutschland, aber wie passt er ins restliche Marvel Cinematic Universe?

Fast sechs Jahre ist es her, dass der letzte Deadpool-Film in den Kinos angelaufen ist. Damals waren die Rechte der X-Men, zu denen auch Deadpool gehört, noch bei 20th Century Fox. Disney hatte die meisten anderen Marvel-Rechte (fast) aller Avengers - bis dann im März 2019 Disney Fox übernommen hat. Wieso das wichtig ist? Aus diesem Grund kann der dritte Deadpool jetzt im ganzen Marvel-Universum wüten und das wortwörtlich.

Im Trailer können wir schon sehen, dass Deadpool z.B. in der "Time Variance Authority" (Behörde, die die Zeitlinie bewacht) aus der Serie "Loki" unterwegs ist und zurück in die verschneiten Wälder von Sokovia während "Avengers: Age of Ultron" kommt. Wie wir es von Deadpool kennen, gibt es schon im Trailer Metaebene über Metaebene und er nennt sich selbst den "Marvel-Jesus".

Der Trailer hatte nach nicht mal 10 Stunden schon knapp 15 Millionen Views (englische Fassung, addiert von den Accounts Marvel Entertainment und Ryan Reynolds). Die Fans feiern ihn schon richtig ab in den Kommentaren: Viele sind gehypt und ein User schreibt sogar, dass es das erste Mal seit Avengers Endgame sei, dass er sich wieder auf einen Marvel-Film freut.

Und wie passt "Deadpool & Wolverine" damit ins MCU?

Warnung: Ab jetzt wird spekuliert und auch ein bisschen gespoilert!

Das lässt sich jetzt noch nicht so richtig beantworten. Es könnte Disneys Weg sein, die X-Men in das Marvel Cinematic Universe zu bringen. Damit haben sie schon in der Post-Credit-Scene von "The Marvels" begonnen. Oder sie nutzen den Film, um generell mal ein bisschen aufzuräumen in ihrem Filmuniversum. Denn einige der letzten Marvel-Filme und -Serien sind bei den Fans eher schlecht angekommen.

Der dritte Deadpool könnte aber auch, so wie seine zwei Vorgänger, einfach komplett losgelöst von allen anderen Marvel-Filmen sein. Eins ist aber sicher: Umso mehr Marvel-Filme und -Serien du gesehen hast, bevor du Deadpool 3 siehst, umso mehr Spaß wirst du vermutlich haben.

Mit der richtigen Reihenfolge checkst du alle Marvel-Insider

Wer im Marvel-Universum durchstarten will, muss nicht unbedingt krasses Vorwissen mitbringen. Ein kleiner Tipp hilft schon, um sich einen möglichst guten Überblick zu verschaffen: die Marvel-Filme in der besten Reihenfolge zu schauen. Denn die ist nicht etwa nach dem Release, weil es sich bei manchen Filmen um Prequels, Sequels oder Solo-Filme zu den Superhelden handelt. Das Gute: Mit dieser Reihenfolge checkst du dann zum Beispiel auch alle Querverweise zwischen den einzelnen Filmen.

Das ist die richtige Reihenfolge für die Marvel-Filme und -Serien (nach Handlung):

Captain America: The First Avenger (chronologisch gesehen der erste Marvel-Film) Captain Marvel (chronologisch an zweiter Stelle, aber es macht eigentlich mehr Sinn ihn nach Avengers: Infinity War zu schauen) Iron Man Der unglaubliche Hulk Iron Man 2 Thor Marvel's The Avengers Thor 2: The Dark Kingdom Iron Man 3 Captain America 2: The Return of the First Avenger Guardians of the Galaxy Guardians of the Galaxy Vol. 2 Marvel's The Avengers 2: Age of Ultron Ant-Man The First Avenger: Civil War (Das ist der dritte Captain America Film) Black Widow Black Panther Spider-Man: Homecoming Doctor Strange Thor 3: Tag der Entscheidung Avengers: Infinity War Ant-Man and the Wasp Avengers: Endgame Loki - Staffel 1 (Serie) What If...? - Staffel 1 (Serie) WandaVision (Serie) The Falcon And The Winter Soldier (Serie) Spider-Man: Far From Home Spider-Man: No Way Home Eternals Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Doctor Strange in the Multiverse of Madness Hawkeye (Serie) Moon Knight (Serie) She-Hulk: Die Anwältin (Serie) Ms. Marvel (Serie) Thor: Love and Thunder Black Panther: Wakanda Forever Ant-Man and the Wasp: Quantumania Loki - Staffel 2 (Serie) The Guardians of the Galaxy Holiday Special Guardians of the Galaxy Vol. 3 Secret Invasion (Serie) The Marvels

Die Marvel-Reihenfolge nach Kino- und Serien-Start:

Wenn du die Filme und Serien aus dem MCU aber in der Reihenfolge schauen willst, in der sie im Kino oder zum Streamen gestartet sind, dann nimm lieber diese Liste:

Iron Man (2008) Der unglaubliche Hulk (2008) Iron Man 2 (2010) Thor (2011) Captain America: The First Avenger (2011) Marvel's The Avengers (2012 Iron Man 3 (2013) Thor - The Dark Kingdom (2013) The Return of the First Avenger (2014) Guardians of the Galaxy (2014) Avengers: Age of Ultron (2015) Ant-Man (2015) The First Avenger: Civil War (2016) Doctor Strange (2016) Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017) Spider-Man: Homecoming (2017) Thor: Tag der Entscheidung (2017) Black Panther (2018) Avengers: Infinity War (2018) Ant-Man and the Wasp (2018) Captain Marvel (2019) Avengers: Endgame (2019) Spider-Man: Far From Home (2019) WandaVision (2021) The Falcon and the Winter Soldier (2021) Loki - Staffel 1 (2021) Black Widow (2021) What If...? - Staffel 1 (2021) Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021) Eternals (2021) Hawkeye (2021) Spider-Man: No Way Hone (2021) Moon Knight (2022) Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness (2022) Thor 4: Love and Thunder (2022) Ms. Marvel (2022) Ich bin Groot - Staffel 1 (2022) She-Hulk: Die Anwältin (2022) Werewolf By Night (2022) Black Panther: Wakanda Forever (2022) The Guardians of the Galaxy Holiday Special (2022) Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023) Guardians of the Galaxy Vol. 3 (2023) Secret Invasion (2023) Ich bin Groot - Staffel 2 (2023) Loki - Staffel 2 (2023) The Marvels (2023)

