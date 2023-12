Haus des Geldes, LOL und Neues von Disney & Marvel – die Serien-Banger im Dezember

Auf die Couch, in ne Decke einwickeln und dann richtig gute Serien schauen! Passend zur Jahreszeit gibts im Dezember ziemlich geilen neuen Serien-Stuff. Was genau? Das checkst du hier.

Im Dezember neu auf Netflix:

Haus des Geldes: Berlin - Staffel 1 ab 29.12.

Wir lieben Prequel-Geschichten! Erst recht, wenn es sich dabei um Spin-offs von Erfolgsserien handelt. Mit „Berlin“ bekommt die Netflix-Serie Haus des Geldes den ersten Ableger. Dieser handelt von der Vergangenheit des Kriminellen Andrés alias Berlin. Der Trailer verrät: Der Überfall auf die spanische Banknotendruckerei war nicht sein erster Raubzug. In „Berlin“ geht es um nichts Geringeres als den Diebstahl von Juwelen im Wert von 44 Millionen. Spielt aber leider nicht in der deutschen Hauptstadt, naja …

Ich hasse Weihnachten - Staffel 2 ab 07.12.

Für Gianna sieht es dieses Weihnachten endlich nach Happy End aus: Staffel 2 enthüllt, dass sie in ihrem Holidate tatsächlich die Liebe gefunden hat und seitdem glücklich vergeben ist. Blöd nur, dass sie nun selbst in der Vorweihnachtszeit eine Red Flag bringt, die ihre Beziehung beendet. Doch so schnell will die Krankenschwester nicht aufgeben. Sie plant, ihren Ex zurückzugewinnen – beim familiären Weihnachtsessen, klar.

Im Dezember neu auf Disney+:

Percy Jackson: Die Serie - Staffel 1 ab 20.12.

Diese Geschichte ist noch längst nicht zu Ende erzählt: Percy Jackson kehrt mit einer brandneuen Umsetzung zurück auf unsere Bildschirme. Es handelt sich bei „Percy Jackson: Die Serie“ allerdings nicht um eine Fortsetzung der Kinofilme, sondern um eine ganz neue Erzählung der Bücher. Neustart heißt auch: ganz neuer Cast! Ob uns der überzeugen wird? Mal sehen, und zwar ab Dezember auf Disney+.

What If…? - Staffel 2 ab 22.12.

Wie hätte die Marvel-Geschichte ausgesehen, wenn in ganz bestimmten Momenten etwas anders gelaufen wäre? Wenn jemand anderes Captain America geworden wäre oder ein Gegenspieler nicht gestoppt werden könnte...? Diese Storys sind mega spannend und sehen auch in Staffel 2 wieder richtig gut aus, in dem animierten Style. Nicer Move von Marvel: Ab dem 22.12. gibt es jeden Tag eine neue Folge. Wie immer geht es im Multiversum wild zu: Unter anderem geht T’Challa in den neuen Folgen auf Abenteuer mit den Guardians Of The Galaxy.

Im Dezember neu auf Prime Video:

Reacher - Staffel 2 ab 15.12.

Bereits einige Tage nach dem Start von Staffel 1 hat Amazon verkündet, dass "Reacher" fortgesetzt wird. Nur logisch, denn das Amazon Original ist die bis dato erfolgreichste Serie des Streamers. Für die einen steht Reacher für echtes „Dad TV“ – also für Serien und Filme, die vor allem ältere Männer ansprechen. Für die anderen ist "Reacher" einfach nur eine starke Action-Serie, die durch eine spannende Handlung und krasse Stunts besticht. Zu welchem Team gehört ihr?

LOL - XMAS Special ab 22.12.

Geschenke gibt’s auf Prime Video dieses Jahr schon zwei Tage vor Heilig Abend: Alle, denen das Warten auf die 5. Staffel "LOL" schwerfällt, dürfen sich über ein XMAS-Special freuen. Die Weihnachtsfeier von Michael "Bully" Herbig ist eine Spezialfolge, in der die Comedians in Teams gegeneinander antreten. Die 50.000€ Spendengeld wollen Teddy Teclebrhan & Carolin Kebekus, Martina Hill & Kurt Krömer, Michelle Hunziker & Rick Kavanian sowie Anke Engelke & Bastian Pastewka gewinnen.

Im Dezember neu auf Joyn:

FC Brotatos - Kicker im Kreisligafieber - Staffel 1 ab 01.12.

Die Brotatos, aka Lucas "Spidey" Kutting und Lars "Holzi" Holzschneider, haben auf YouTube eine riesige Community. Knapp 1,5 Millionen Abonnenten streamen ihre Videos. Ergibt nur Sinn, dass die beiden nun eine eigene Reality-Doku bekommen. In zwölf Folgen begleiten wir die ambitionierten Hobbyfußballer bei ihren Aufstiegs-Plänen. Wird es der FC Polizei SV Düsseldorf II aus der Kreisliga C schaffen?

Im Dezember neu bei ARD & ZDF:

Born for this - Mehr als Fußball - Neue Folgen ab 01.12.

Eine Doku-Serie übers Scheitern bei internationalen Fußballturnieren? Weiß man jetzt erstmal nicht, ob die männliche oder weibliche Nationalmannschaft gefilmt wurde. In der Serie „Born for this – Mehr als Fußball“ geht es um das verlorene EM-Finale 2022 der weiblichen Nationalelf und ihre Vorbereitung für die WM 2023. Ungeschönt und sehr persönlich sollen die neuen Folgen von Staffel 2 sein – und mal ehrlich, Druck nicht gerecht zu werden fühlen wir, oder? Ab 1.12. in der ZDFmediathek

Born for this - hier gehts zum Trailer!

Das Fest der Liebe - Neue Serie ab 15.12.

Die vor allem in der Mediathek erfolgreiche Impro-Serie „Das Begräbnis“ bekommt eine Fortsetzung. Vier neue Folgen gibt es, die mit 43 Kameras (!) gedreht wurden. Es geht um Weihnachten, eigentlich bekannt als – naja – das Fest der Liebe eben. Aber man kennt es: An den Feiertagen gibt es gerne mal Spannungen zwischen den Familienmitgliedern. Cringe wirds!

Down the Road - Die Abenteuerreise - Staffel 2 ab 2.12.

Selbstständig sein! Das ist das Ziel der sechs Menschen mit Down-Syndrom, die sich in der zweiten Staffel von "Down the Road" auf ihre ganz eigene Abenteurreise mit Ross Antony machen. Ganz egal, ob im Zug, auf dem roten Teppich oder tief unter der Erde - da kommen alle Mitreisenden an ihre Grenzen. Auch die zweite Staffel verspricht wieder viele Emotionen und Erfolgsmomente, die einfach nur schön sind!

