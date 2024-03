LOL, Das Signal, The Gentleman - diese Serien kommen im März!

Auch im März kommt einiger neuer Stuff! Buchadaptionen, Reality-Shows, Comedy - alles dabei 🎉 Hier checkt ihr, was genau im März alles läuft!

Im März neu auf Netflix

The Gentleman: ab 07.03.

Nach der erfolgreichen Actionkomödie kommt nun die gleichnamige Serie. Der junge Armee-Offizier Eddie Horniman erbt das gesamte Vermögen seines Vaters. Geld, Land und... ein Cannabis-Imperium. Von dem will die britische Unterwelt was abhaben, aber Eddie ist fest entschlossen, sich, seine Familie und das Imperium zu beschützen - auch wenn er dafür selbst kriminell wird.

Ab dem 07.03. bei Netflix

Das Signal: ab 07.03.

In der neuen deutschen Mysteryserie verschwindet die Astronautin Paula und lässt damit ihren Mann Sven und ihre Tochter zurück. Sven versucht jetzt alles, um das Rätsel ihres Verschwindens zu lösen. Denn auf einmal steht nicht nur das Schicksal seiner Familie, sondern das der ganzen Welt auf dem Spiel.

Ab dem 07.03. bei Netflix

3 Body Problem: ab 21.03.

Die Buchadaption von "Die drei Sonnen" erzählt was passiert, wenn die Menschen entdecken, dass sie nicht alleine im Universum sind und bekommen das auch direkt zu spüren: Eine außerirdische Rasse muss von ihrem Heimatplaneten fliehen und nimmt jetzt die Erde als mögliches neues Zuhause ins Visier.

Ab dem 21.03. bei Netflix

Im März neu auf Amazon Prime

LOL: Last One Laughing Staffel 5: ab 28.03.

LOL geht in die nächste Runde - diesmal mit dabei sind unter anderem Elyas M´Barek, Torsten Sträter und Otto Waalkes. Wir können uns wie jedes Mal auf pure Unterhaltung und funny Showeinlagen freuen.

Ab dem 28.03. bei Prime

The 50: ab 11.03.

Realityshow mit Squid Game-Charakter. 50 Realitystars aus Deutschland treten in verschiedenen Challenges gegeneinander an. Der Jackpot startet bei 50.000 Euro. Das am Ende verbleibende Preisgeld gewinnt ein Fan des Gewinners oder der Gewinnerin.

Ab dem 11.03. bei Prime

Im März neu auf Disney+

X-Men '97: ab 20.03.

Die ikonische 90er-Jahre Animations-Serie bekommt neue Folgen! Die neue Serie ist eine direkte Fortsetzung der Kult-Serie. Professor X ist tot und nun müssen die X-Men mit Magneto an ihrer Seite gegen den Feind Mister Sinister kämpfen.

Ab dem 20.03. bei Disney+

Im März neu in der ZDF Mediathek

PUSH: ab 01.03.

Geplatzte Fruchtblasen, Babys in Beckenendlage, zu früh einsetzende Wehen – für die Hebammen Nalan, Anna und Greta ist der Ausnahmezustand an der Tagesordnung. Die Serie erzählt tabufrei und ungeschönt von Geburten und vom Klinikalltag der Hebammen.

Ab dem 01.03. in der ZDF Mediathek

Bauchgefühl: ab 14.03.

Lena ist schwanger - ungewollt. Von jetzt auf gleich ändert sich ihr ganzes Leben. Denn plötzlich scheint Lena nicht mehr selbstbestimmt handeln zu können, sondern von den Ansichten und dem Verständnis der Menschen um sie herum abhängig zu sein. Mit dem Vorhaben, ihre Schwangerschaft abzubrechen, begibt sie sich auf ihren bisher schwierigsten Weg. Immerhin hat man für keine so tiefgreifende Entscheidung im Leben so wenig Zeit wie für diese.

Ab dem 14.03. in der ZDF Mediathek

Northern Lights: ab 19.03.

Eine junge Frau und ein junger Mann begegnen sich zufällig in einer verregneten Nacht auf einer Brücke in Dublin. Beide sind in tiefer Trauer, die sie aber beide nicht zeigen. Sie finden heraus, dass sie irgendwie miteinander verbunden sind und indem sie sich nach und nach ihre traumatischen Erfahrungen offenbaren, finden sie Trost und neue Hoffnung.

Ab dem 19.03. in der ZDF Mediathek

Im März neu in der ARD Mediathek

FRIEDEFELD: ab 22.03.

Die erste deutsche animated Sitcom erzählt von den "halben Drillingen" Paul, Ludwig und Barbie – von drei verschiedenen Frauen am selben Tag zur Welt gebracht und durch die unfreiwillig-perfekt getimten Verhütungspannen ihres Vaters untrennbar miteinander verbunden.

Ab dem 22.03. in der ARD Mediathek

Sexuell verfügbar: ab 08.03.

Miki ist an ihrem Tiefpunkt angelangt und sitzt in Polizeigewahrsam. Sie soll den Investor und Familienvater August von Modersohn mithilfe eines Strap-On-Penis vergewaltigt haben. Ihr Jugendfreund Ben, mittlerweile ein renommierter Anwalt, holt sie auf Kaution aus dem Gefängnis und übernimmt ihren Fall. Doch Miki ist eine unmögliche Klientin, die keine Gelegenheit auslässt, ihre Mitmenschen gegen sich aufzubringen.

Ab dem 08.03. in der ARD Mediathek

Die Serienhighlights im Februar checkt ihr hier!