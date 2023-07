Schön, dass ihr wieder am Start seid, beim Mehl-Fliegen-Qual-Podcast eures Vertrauens. Hinter Walerija und Vika liegen aufregende Erlebnisse. Ein Keramikkurs mit ausschließlich russischsprachigen Menschen zum Beispiel. Gleichzeitig haben sich die Ereignisse in Russland überschlagen, denn es gab einen Machtkampf, der heute als „Wagner-Aufstand“ bezeichnet wird. Was war da los? An dieser Stelle empfehlen wir die Podcast-Folge „Putin wird gestürzt, was dann?“ von dem Tageschau Zukunfts-Podcast „mal angenommen": https://www.ardaudiothek.de/episode/der-tagesschau-zukunfts-podcast-mal-angenommen/putin-wird-gestuerzt-was-dann/tagesschau/94566434/

Wir widmen uns der Frage der Woche: Glauben wir, dass wir akzentfrei Deutsch bzw. Russisch sprechen? Shoutout an die TikTok-Community an dieser Stelle! Wir philosophieren über „perfektes Deutsch“, unsere Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache, unterschiedliche Betonungen und wieso das - trotz allem - Meckern auf hohem Niveau ist. Wir erinnern uns an das fehlende Verständnis gegenüber unseren Eltern, die mit Akzent reden. Aber auch an stereotypische Darstellungen in den Medien, bei denen der Akzent der ganze Witz ist. Warum wir finden, dass Akzente keine Last, sondern eine Bereicherung sein sollten, zeigt auch die Reportage vom NDR Medienmagazin ZAPP: „Das denken Deutsche über Akzente in Medien“

https://youtu.be/UjcL6Gdb4no. (Spoiler: Die Mehrheit wäre offen dafür!)

Wenn ihr jetzt auch etwas mehr zu eurer Identität stehen wollt, aber euren Akzent nicht mehr habt, dann könnt ihr zumindest anfangen, Menschen davon zu erzählen, dass ihr unseren Podcast hört!

Und hier kommt ihr zu dem Reel, den wir in unserer Rubrik „Potschta der Woche“ besprechen: https://www.instagram.com/reel/Ct4HUHuL5Sj/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

+++Hinweis: Diese Folge wurde am 04. Juli 2023 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell. +++

