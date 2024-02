Wie beeinflussen Filme & Serien unser Leben?

Herzlich Willkommen zu unserem Videopodcast #lassraus! 💕 In unserer ersten Folge sprechen wir über den Einfluss von Filmen und Serien auf unser reales Leben.

Wie haben uns fiktive Geschichten in unserem Bild über romantische Beziehungen geprägt? Was haben Serienklassiker wie "Sex and the City" mit unserem eigenen Körperbild gemacht und wie hat uns "Mean Girls" geprägt?

Unsere BRUST RAUS-Hosts packen aus: Aurora erzählt, wieso sie sich den 22. Februar 2024 in den Kalender eingetragen hat und El gibt uns persönliche Einblicke, warum sie ihre Haare aus Frust immer wieder abrasiert und was Filme damit zu tun haben. Wieso es für Walerija kurz peinlich wurde & warum ihr sie als Community gerettet habt - das erfahrt ihr hier bei #lassraus!

Schon gesehen? Können uns Beziehungen so krass verändern?