DASDING präsentiert das Southside Festival 2020 und natürlich sind wir wieder mit am Start, wenn Seeed, Deichkind, die Twenty One Pilots, Kings of Leon und viele mehr auf der Bühne stehen.

Datum: Freitag, 19. Juni 2020 - Sonntag, 21. Juni 2020 Beginn: 12:00 Uhr

Ort: Neuhausen ob Eck

Direkt nach dem Southside Festival 2019 wurde der erste Headliner für 2020 bestätigt: Seeed kommen nach Neuhausen ob Eck. Jetzt gibt es endlich die erste richrige Bandwelle mit richtig fetten Acts. Under anderem am Start: Die Twenty One Pilots, Deichkind, Kings of Leon und Martin Garrixx! Wir haben jetzt schon sowas von Bock auf den Festivalsommer 2020!

Die bisher bestätigten Acts für 2020 im Überblick:

Freitag: KINGS OF LEON | SEEED

Samstag: DEICHKIND | MARTIN GARRIXX

Sonntag: TWENTY ONE PILOTS | WEITERER HEADLINER FOLGT

BRING ME THE HORIZON | THE 1975 | THE HIVES

KONTRA K | SDP | RIN | VON WEGEN LISBETH | GIANT ROOKS

KUMMER | SWISS & DIE ANDERN | JUJU | KITSCHKRIEG | NURA

FERDINAND AND LEFT BOY | WHILE SHE SLEEPS | AURORA | SOFI TUKKER | MINE | LARI LUKE | WOLF ALICE | BLOND | MIYA FOLICK

Festival-Stimmung in 3,2,1... mit dem Southside Aftermovie!

Die besten Bilder vom letzten Southside Wochenende

Die Konzertbilder von Die Orsons, Trettmann oder den Leoniden machen sofort wieder gute Laune - aber die Fotos von euch crazy Southside Besuchern gleich nochmal viel mehr!