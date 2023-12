Die Highlights 2023: HipHop50

Im Sommer ist HipHop 50 Jahre alt geworden. Das haben wir bei DASDING ordentlich gefeiert!

Zu Ehren von #HipHop50 haben wir am 11. August, dem Geburtstag von HipHop, den ganzen Tag nur HipHop im Radio gespielt. Die Playlist kannst du hier nochmal nachhören.

Wieso ausgerechnet der 11. August?

Berechtigte Frage. Und klar, so eine Musikrichtung und Kultur entsteht nicht über Nacht. Am 11. August 1973 hat aber eine ganz besondere Party stattgefunden, die “Back To School Jam”. Organisator dieser historischen Party war DJ Kool Herc, der heute als einer der Gründerväter von HipHop gesehen wird.

Der handgeschriebene Flyer zu seiner Party gilt heute als eines der ersten Dokumente einer HipHop-Party. Deswegen hat man sich in der Szene irgendwann auf den 11. August 1973 als Geburtstagsdatum für HipHop geeinigt.

Die „Merry Go Round“-Technik

Das Besondere an der Party: Bei der „Back To School Jam“ hat DJ Kool Herc zum ersten Mal seine höchst eigene “Merry Go Round”-Technik benutzt.

DJ Kool Herc hat, wie andere DJs auch, Musik auf Platte aufgelegt, dabei aber nie einen ganzen Song laufen lassen. Ähnlich wie in vielen Disco-Clubs in dieser Zeit hat Kool Herc zwei Plattenspieler benutzt. Allerdings nicht nur um zwei Songs ohne Unterbrechung zu mixen, sondern um bestimmte Stellen in einem Song immer wieder zu wiederholen.

Das waren meistens Instrumental-Parts im Song, in denen die Drums besonders präsent sind. Die Endlosschleifen, die durch diese „Merry Go Round“-Technik entstanden sind, waren dann quasi die ersten „HipHop-Beats“.

Hypemen walked, so rappers could run?

Auf diese Loops haben dann verschiedene Leute am Mikrofon die Partygäste zum Feiern animiert. Diese “Hypemen” waren quasi die Vorgänger der heutigen Rapper.

Kool Herc hat damit nicht nur das DJing revolutioniert, sondern in gewisser Weise auch das “Beat bauen” erfunden – also Musik machen, ohne ‘richtige’ Instrumente zu benutzen.

