Die Highlights 2023: Ski Aggu – sein Run zur Nummer 1

Wer hat in Deutschland 2023 am meisten abgerissen? Die Antwort auf die Frage muss Ski Aggu lauten. Der Atze hat aktuell den Run seines Lebens, hier kannst Du diesen Run verfolgen.

Skibrille, Vokuhila, Y2K-Style – Ski Aggu fällt nicht nur optisch auf, sondern auch durch seinen Sound. Was manche als die perfekte Mischung aus Rap und Techno bezeichnen, ruft bei anderen und by the way Ski Aggu selbst die Frage auf, ob das überhaupt noch HipHop ist. Wie man es auch dreht und wendet: Fakt ist, dass Ski Aggus Karriere 2023 ein ganz anderes Level erreicht hat.

Der erste Hype

2020 erscheint Aggu das erste Mal so richtig auf der Bildfläche. Mitten in der Corona-Pandemie releast er seinen ersten offiziellen Song – „Weißwein und Pappbecher“. Paul von 01099 entdeckt ihn, findet seine Mukke nice und überzeugt den Rest der Band ihn als Voract mit auf Tour zu nehmen. Mitte 2022 kommt dann der Song, der einen ersten wirklich großen Hype auslöst: „Party Sahne“. Was wohl keiner ahnt: Nur ein Jahr später wird Ski Aggu mit seinem Genre-Crossover aus Rap mit Techno-Einflüssen die deutsche Musiklandschaft fast schon dominieren.

Ski Aggu + Otto Waalkes = Dreamteam

Ende Mai 2023 veröffentlicht Ski Aggu gemeinsam mit Joost und Comedian Otto Waalkes den Song „Friesenjung“. Schon ein paar Wochen davor gehen die ersten TikToks zum Song viral, zu dem Zeitpunkt fehlt aber noch Ottos Zustimmung. Die haben Ski Aggu und Joost aber gebraucht, da der Song rein rechtlich Otto gehört. Lang hat es aber nicht gedauert, bis der OG der deutschen Comedy darauf aufmerksam wurde. Kurzerhand erstellt Otto ein eigenen TikTok Kanal und gibt ihnen darüber nicht nur die Zustimmung, sondern hüpft auch mit ins Video und sogar auf die Splash-Bühne. Schlussendlich hat sich das lange Teasing und der damit verbundene TikTok-Hype gelohnt: Nach dem offiziellen Release landet „Friesenjung“ nicht nur auf der Eins, sondern zieht auch an Apache207 und Udo Lindenberg mit „Komet“ vorbei, an die Pole Position der deutschen Charts.

Ski Aggu bald Kanzler?

„Friesenjung“ ist nicht der einzige Erfolg, den Ski Aggu 2023 feiern kann. Auch sein Tape „Denk mal drüber nach“, das im Oktober 2023 erscheint, geht straight auf Platz 1 der deutschen Albumcharts, seine Tour ist restlos ausverkauft und bei der 1Live Krone kann er gleich drei Preise abräumen.

Auch für den Fall, dass die Musikkarriere irgendwann zu langweilig wird, hat Ski Aggu vorgesorgt: Mit seiner (vielleicht nicht ganz ernstgemeinten) Ski Aggu Partei strebt er das Kanzleramt 2025 an. Gar nicht so unwahrscheinlich bei der Fanbase…

