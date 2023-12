Die Highlights 2023: Der Song des Jahres

Am Ende des Jahres gibt es für Musikfans nur eine Frage: Was war DER Song des Jahres? Laut der GFK gibt es einen offiziellen Sieger: „Komet“ von Udo Lindenberg und Apache 207!

„Komet“ ist mehrmals eingeschlagen

„Komet“ kommt direkt am 19. Januar raus und hat uns allein dadurch schon über das ganze Jahr begleitet. Mit 18 Wochen auf der Eins der deutschen Singlecharts ist der Song auch offiziell die längste Nummer Eins, die es in Deutschland jemals gab. Und ganz nebenbei auch die allererste Nummer Eins der Singlecharts für Udo Lindenberg. Für Apache 207 war es übrigens schon der elfte Song an der Chartspitze!

Wie ist „Komet“ entstanden?

Auf dem Papier klingt das erstmal weird: Udo Lindenberg und Apache 207 auf einem Song. Tatsächlich sind beide aber einfach jeweils große Fans des anderen und auch schon länger in Kontakt gewesen.

„Udo ist halt ne coole Sau […]. Der hat mir schon vor zwei Jahren oder so ne Mail geschrieben und war so super easy und super cool. Alles ist sehr homogen entstanden“

„Komet“ ist für die ganze Family

„Komet“ reiht sich ein in eine Liste aus Songs von ungewöhnlichen Genre-Crossovern und überraschenden Zusammenarbeiten, die verschiedene Generationen zusammenbringen. Jemand, den du gut findest, arbeitet mit jemandem zusammen, den deine Oma gut findet. Bushido und Karel Gott mit „Für immer jung“ war zum Beispiel so eine Art Song. Oder Bushido und Sido zusammen mit Peter Maffay.

Der große Unterschied zwischen „Komet“ und den anderen Songs ist, dass hier Udo Lindenberg zuerst angefragt hat. Der „Alte“ wollte mit dem „Jungen“ arbeiten, und hatte offensichtlich ernsthaftes Interesse an Apache 207 und seiner Musik. Das Endergebnis ist ein Song, den die ganze Familie im Auto zusammen hören kann, ohne dass es Streit um die Musikauswahl gibt. Allein für diese friedensstiftende Funktion hat „Komet“ doch wohl den Titel als „Song des Jahres“ verdient. 🤝🏻

