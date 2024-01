Fr, 24.6.16

22:15Uhr Sportfreunde Stiller Rock am Ring 2013

Sa, 25.6.16

06:30Uhr

14:15Uhr

15:00Uhr

15:45Uhr

16:30Uhr

17:30Uhr FUN

Yelawolf

Madsen

Caligola

Of Monsters & Men

Sportfreunde Stiller New Pop Festival 2012

Openair Frauenfeld

Southside Festival 2012

New Pop Festival 2012

New Pop Festival 2012

New Pop Festival 2012

So, 26.6.16

02:15Uhr

03:00Uhr

06:30Uhr Bullet For My Valentine

Bring Me The Horizon / Amon Amarth

Bullet For My Valentine Rock am Ring 2013

Rock am Ring 2013

Rock am Ring 2013

Fr, 1.7.16

22:15Uhr Tencious D Rock am Ring 2012

Sa, 2.7.16

06:30Uhr

14:15Uhr

15:00Uhr

15:45Uhr

16:30Uhr

17:30Uhr Tencious D

Samy Deluxe

Prinz Pi

Marsimoto

Sido

Macklemore & Ryan Lewis Rock am Ring 2012

Openair Frauenfeld 2012

Openair Frauenfeld 2012

Openair Frauenfeld 2012

Openair Frauenfeld 2012

Openair Frauenfeld 2012

So, 3.7.16

02:15Uhr

03:00Uhr

06:30Uhr NAS

Macklemore & Ryan Lewis

Samy Deluxe Openair Frauenfeld 2012

Openair Frauenfeld 2012

Openair Frauenfeld 2012

Fr, 8.7.16

22:15Uhr Ella Henderson New Pop Festival 2015

Sa, 9.7.16

06:30Uhr

14:15Uhr

15:00Uhr

15:45Uhr

16:30Uhr

17:30Uhr Donots

Donots

Evanescence

Guano Apes

Maximo Park

Hives Rock am Ring 2012

Rock am Ring 2012

Rock am Ring 2012

Rock am Ring 2012

Rock am Ring 2012

Rock am Ring 2012

So, 10.7.16

02:15Uhr

03:00Uhr

06:30Uhr Tencious D

HivesGuano

Apes Rock am Ring 2012

Rock am Ring 2012

Rock am Ring 2012

Fr, 15.7.16

22:15Uhr James Bay New Pop Festival 2015

Sa, 16.7.16

06:30Uhr

14:15Uhr

15:00Uhr

15:45Uhr

16:30Uhr

17:30Uhr Mikki Ekko

Years & Years

Tove Lo

Kodaline

Ella Henderson

Olly Murs New Pop Festival 2015

New Pop Festival 2015

New Pop Festival 2015

New Pop Festival 2015

New Pop Festival 2015

New Pop Festival 2012

So, 17.7.16

02:15Uhr

03:00Uhr

06:30Uhr James Bay

Mikki Ekko

Years & Years New Pop Festival 2015

New Pop Festival 2015

New Pop Festival 2015

Fr, 22.7.16

22:15Uhr Killers Hautnah 2012

Sa, 23.7.16

06:30Uhr

14:15Uhr

15:00Uhr

15:45Uhr

16:30Uhr

17:30Uhr Hurts

Ryan Leslie

Azealia Banks

American Authors

Kelvin Jones

Kwabs Rock am Ring 2013

Openair Frauenfeld 2013

Openair Frauenfeld 2013

New Pop Festival 2014

New Pop Festival 2015

New Pop Festival 2015

So, 24.7.16

02:15Uhr

03:00Uhr

06:30Uhr Killers

Hurts

Kodaline Hautnah 2012

Rock am Ring 2013

New Pop Festival 2015

Fr, 29.7.16

22:15Uhr Andreas Bourani New Pop Festival 2011

Sa, 30.7.16

06:30Uhr

14:15Uhr

15:00Uhr

15:45Uhr

16:30Uhr

17:30Uhr Blumentopf

Brooke Fraser

Clare Maguire

I Blame Coco

Jessie J

Gossip Openair Frauenfeld 2013

New Pop Festival 2011

New Pop Festival 2011

New Pop Festival 2011

New Pop Festival 2011

New Pop Festival 2011