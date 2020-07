Den extra starken Kaffee hat sich Clueso schon mal vorbereitet, denn Walerija trifft ihn in dieser Scratched @ Home Folge bei ihm Zuhause an einem Tag, an dem er neue Songtexte schreiben möchte. Aber wie schaut es nochmal mit den alten Songtexten aus?

Cluesos Songtexte werden in diesem Interview mit Hilfe der Worte besprochen, die am häufigsten in seinen letzten Songs und auf seinem letzten Album (Handgepäck 1) vorkommen.

Clueso spricht darüber, wie gut er sagen kann, wenn er etwas will oder viel besser: nicht will, erinnert sich an die schönsten Tanz-Momente in einer Zeit, in der man noch unbeschwert tanzen konnte und verrät endlich das Geheimnis über das Ende von seinem Song "Chicago".

Song mit Capital Bra fühlt sich an wie "Chicago 2"

Schon seit einer Weile ist klar, dass es einen gemeinsamen Song von Capital Bra und Clueso geben wird. Im Interview erzählt Clueso, wie es genau dazu kam und wieso es sich von der Geschichte etwas anfühlt wie ein "Chicago 2". Klick dafür einfach oben in das Interview.

