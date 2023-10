Haben wir verlernt zu lieben?

Gibt es sie noch, die romantische Liebe? Und was bedeutet Liebe in einer Generation, die angeblich beziehungsunfähig ist? Mit Dating-Apps, Situationships, Textationships, offene Beziehungen...

Stellt euch vor, im Supermarkt fällt euch etwas an der Kasse runter. In dem Moment, wo ihr es aufheben wollt, denkt die Person hinter euch genau dasselbe... Ihr berührt euch, habt Blickkontakt und BOOM! Verliebt. Jo - klingt unrealistisch & wird es auch immer mehr.

Dating-Apps, Situationships, Textationships, offene Beziehungen, Wanderlove - Wander... was? Bitte was ist aus der romantischen Liebe geworden? Gibt es die überhaupt noch? Und was bedeutet LIEBE eigentlich in einer Generation, der nachgesprochen wird, dass sie beziehungsunfähig sei?

BRUST RAUS-Host Aurora hat darüber mit Dating-Psychologin Pia Kabitzsch gesprochen. Was denkt ihr darüber? Schreibt es uns in die Kommentare!

Schon gesehen? Sind wir alle Meme-Material?