Warum Erwachsenwerden so schwer sein kann

Die njetten Mädchen sprechen heute über die (Karotten-)Liebe, denn Hörerin Ari hat uns eine spannende „Frage der Woche“ zugeschickt. Ihre iranische Familie war von ihrem deutschen Freund zuerst nicht so begeistert, denn sie hatten Angst, dass sie dann den Anschluss an ihre Sprache, Kultur und Religion verlieren könnte.

Sie möchte wissen, ob wir das auch kennen, also fragen wir uns: Wie wichtig war es unserer Familie, dass wir einen Partner haben, der dieselben Wurzeln hat wie wir? Wir erinnern uns an verschiedenste Sprüche von „Hauptsache ein guter Mensch!“ über „Wie, er ist nicht russisch?“. So oder so: Partnerschaften in Russland sind ein kompliziertes Thema. Frauen werden oft unter Druck gesetzt, möglichst bald einen Partner zu finden, alles für die Ehe zu geben und sich unterzuordnen, während Männer das Familienoberhaupt bilden sollen. Gewalt und Scheidungen sind nicht selten. Was kriegen wir von unserem russischsprachigen Umfeld mit und wie gehen wir damit um?

Im Njetztalk besprechen wir die vermittelte Hausfrauenrolle, mit der slawische Menschen immer wieder konfrontiert werden.

Welche Fragen und Erwartungen haben wir zum Thema Kochen gehört? Wie wurde uns Kochen eigentlich beigebracht? Und wie hängt das mit dem problematischen Klischeebild der „osteuropäischen Frau“ zusammen?

Abschließend gibt’s noch den ein oder anderen Tipp zum Thema interkulturelle Beziehungen, ganz wie es sich für einen „interkulturellen Podcast“ so gehört.

Habt ihr Gedanken zu der Folge? Schickt uns gerne eine Nachricht an:

njettemaedchen@dasding.de oder per DM:

Vika auf Instagram: https://www.instagram.com/vickymerkulova/

Walerija auf Instagram: https://www.instagram.com/walerija_/

Hier kommt die längste Shownotes-Link-Sammlung bisher:

Doku „Liebe und Sex in Russland - Tradition, Gewalt und Widerstand“ von ZDFinfo findet ihr hier: https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/liebe-und-sex--in-russland-100.html

Doku „Ekatarina sucht das Eheglück“ von Arte: https://www.youtube.com/watch?v=aKgYK7m5fT8

Reportage „christlich muslimisch und verliebt“ von follow me.reports: https://www.youtube.com/watch?v=YuXBAJ2VNik

Reel über Dating in der russlanddeutschen Community:

https://www.instagram.com/p/CwVr88SMsT1/

TikTok über das Vorurteil zum Thema Kochen:

https://www.tiktok.com/@margo_vich/video/7173741436578450731?lang=de-DE

Mehr zum Klischeebild der „osteuropäischen Frau“: https://www.ost-klick.de/osteuropaeische-frau/

+++ Hinweis: Diese Folge wurde am 8. Oktober 2023 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell.

+++

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.