Von "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" über "Guardians of the Galaxy" bis zu "Black Panther". Das Marvel Cinematic Universe ist gigantisch. Doch in welcher Reihenfolge schaut man am besten die Marvel-Filme und -Serien? Diese Liste zeigt's dir.

Bald ist es soweit: "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" kommt!

Im Februar schon was vor? Das Marvel-Universum hat Nachschub angekündigt: Am 15. Februar soll "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" in Deutschland in die Kinos kommen. Damit beginnt die Phase 5 des MCU. Worum es im neuen Ant-Man geht, kannst du im ersten englischen Trailer checken:

Kleiner Fun Fact: Den Trailer gab's diesmal sogar auch in Ameisengröße...

Der Trailer zu "Guardians of the Galaxy Volume 3"

Passend zum ersten Türchen am 1.12. hat das Marvel Cinematic Universe auch das Tor zu "Guardians of the Galaxy 3" aufgemacht und einen neuen Trailer releast. Der Film soll im Mai 2023 kommen. Und der Trailer ist schon mal richtig emotional:

Und auch für die nächsten Jahre wurden schon Highlights angekündigt! Mehr dazu checkst du hier:

Das wurde bei der Disney-Messe D23 angekündigt!

Mit der richtigen Reihenfolge checkst du alle Marvel-Insider

Wer im Marvel-Universum durchstarten will, muss nicht unbedingt krasses Vorwissen mitbringen. Ein kleiner Tipp hilft schon, um sich einen möglichst guten Überblick zu verschaffen: die Marvel-Filme in der besten Reihenfolge zu schauen. Denn die ist nicht etwa nach dem Release, weil es sich bei manchen Filmen um Prequels, Sequels oder Solo-Filme zu den Superhelden handelt. Das Gute: Mit dieser Reihenfolge checkst du dann zum Beispiel auch alle Querverweise zwischen den einzelnen Filmen.

Das ist die richtige Reihenfolge für die Marvel-Filme (und Serien) (chronologisch)!

Captain America: The First Avenger (chronologisch gesehen der erste Marvel-Film) Captain Marvel (chronologisch an zweiter Stelle, aber es macht eigentlich mehr Sinn ihn nach Avengers: Infinity War zu schauen) Iron Man Der unglaubliche Hulk Iron Man 2 Thor Marvel's The Avengers Thor 2: The Dark Kingdom Iron Man 3 Captain America 2: The Return of the First Avenger Guardians of the Galaxy Guardians of the Galaxy Vol. 2 Marvel's The Avengers 2: Age of Ultron Ant-Man The First Avenger: Civil War (Das ist der dritte Captain America Film) Black Widow Black Panther Spider-Man: Homecoming Doctor Strange Thor 3: Tag der Entscheidung Avengers: Infinity War Ant-Man and the Wasp Avengers: Endgame Loki Staffel 1 (Serie) What If...? Staffel 1 (Serie) WandaVision (Serie) The Falcon And The Winter Soldier (Serie) Spider-Man: Far From Home Spider-Man: No Way Home Eternals Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Doctor Strange in the Multiverse of Madness Hawkeye (Serie) Moon Knight (Serie) She-Hulk: Die Anwältin (Serie) Ms. Marvel (Serie) Thor: Love and Thunder Black Panther: Wakanda Forever

Schon gesehen? Regisseur gesucht! Marvel-Filme verspäten sich

Die Marvel-Reihenfolge nach Kino- und Serien-Start

Wenn du die Filme und Serien aus dem MCU aber in der Reihenfolge schauen willst, in der sie im Kino oder zum Streamen gestartet sind, dann nimm lieber diese Liste:

Iron Man (2008) Der unglaubliche Hulk (2008) Iron Man 2 (2010) Thor (2011) Captain America: The First Avenger (2011) Marvel's The Avengers (2012 Iron Man 3 (2013) Thor - The Dark Kingdom (2013) The Return of the First Avenger (2014) Guardians of the Galaxy (2014) Avengers: Age of Ultron (2015) Ant-Man (2015) The First Avenger: Civil War (2016) Doctor Strange (2016) Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017) Spider-Man: Homecoming (2017) Thor: Tag der Entscheidung (2017) Black Panther (2018) Avengers: Infinity War (2018) Ant-Man and the Wasp (2018) Captain Marvel (2019) Avengers: Endgame (2019) Spider-Man: Far From Home (2019) WandaVision (2021) The Falcon and the Winter Soldier (2021) Loki (2021) Black Widow (2021) What If...? (2021) Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021) Eternals (2021) Hawkeye (2021) Spider-Man: No Way Hone (2021) Moon Knight (2022) Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness (2022) Thor 4: Love and Thunder (2022) Ms. Marvel (2022) Ich bin Groot (2022) She-Hulk: Die Anwältin (2022) Werewolf By Night (2022) Black Panther: Wakanda Forever (2022)

Zu den Serien-Hightlights im September!