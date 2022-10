Prinz Pi im Interview: Depression ist der Terrorist in deinem eigenen Körper

auf Whatsapp teilen

Wann treffen Prinz Pi seine Depressionen am härtesten? Wie gehen seine Kinder mit seiner Depression um? Und was hilft ihm am besten in depressiven Phasen? Im Interview spricht Kristina, die auch Depressionen hat, mit Prinz Pi über seine Depressionen. Beide tauschen sich aus und erzählen, wie sie es geschafft haben mit ihren Depressionen besser klar zukommen.