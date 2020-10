Am Freitag erschien mit „Ohne Reden“ ein neuer Song von Xatar. Der Titel ist angelehnt an das mittlerweile legendäre „Köftespieß-Meme“. Der Rapper hat sich in den letzten Jahren aber schon häufiger als Meme-Generator bewiesen. Unser Rapnews-Host Joshua hat die besten Fünf für dich gesammelt.

1. Xatar will einen „Köftespieß ohne Reden“

Es ist vielleicht das größte (deutschsprachige) Meme des Jahres: „Haval, gib mir einfach nur einen Köftespieß“. Und dabei ist es eigentlich gar nicht neu. Das Meme stammt aus einem VICE-Interview von 2014. Sechs Jahre später gibt es Songs darüber, „Köftespieß“ war für das Jugendwort des Jahres nominiert und Xatar hat sogar sein eigenes Restaurant eröffnet, in dem er Köftespieße verkauft – verrückte Zeiten.

Mit seiner neuen Single „Ohne Reden“ hat er das Ganze nochmal selbst verewigt.

2. Xatars Geldzählmaschine macht „Hrrrrr“

Während die ganze Köftespieß-Nummer wohl eher ein Zufallstreffer war, hat Xatar mit „Hrrrrr“ ganz bewusst selbst ein Meme kreiert. Im Zuge seines letzten Soloalbums „Alles oder Nix II“ fingen er und sein Umfeld plötzlich an, ständig dieses Geräusch zu machen. Dazu machten sie mit der Hand eine Geste, die wohl an eine Geldzählmaschine erinnern sollte. Die Fans wurden dazu animiert, ähnliche Videos aufzunehmen. Warum, wusste keiner so richtig.

Kurz vor Albumrelease kam es dann zur Auflösung: In der Deluxebox des Albums war ein Geldscheinprüfer mit drin. Keine Ahnung, ob seine Fans den wirklich brauchen, aber die Kampagne dafür war auf jeden Fall sehr unterhaltsam.

3. Bei Xatar ist alles „wild“

„Köftespieß“ hat es beim Jugendwort des Jahres nicht in die Top Drei geschafft, dafür aber eine andere Kreation von Xatar. Wenn etwas besonders krass ist, wird es von Xatar als „wild“ oder gerne auch „zuuu wild“ bezeichnet. Das hat sich mit der Zeit so etabliert, dass es mittlerweile auch zum gängigen Sprachgebrauch vieler YouTuber wie unsympathischTV oder Inscope21 gehört, die es dadurch wiederum bei ihren Zuschauern weiter etablieren. Beim Jugendwort sind daher auch zwei verschiedene Schreibweisen nominiert, weil Inscope21 es immer „wyld“ schreibt.

4. Xatar trägt Mantel

„Ich trage Mantel!“ war wohl der erste virale Hit von Xatar. Das Video entstand kurz nach seiner Haftentlassung 2015 und hat in erster Linie Fragen aufgeworfen. Wer ist Sero? Was meint er mit „Mantel“? Wieso trägt er nicht wirklich einen, wenn er schon so ein Video drehen will? Bis heute wurde keine davon wirklich beantwortet. Wenn man sich anschaut, wie er die Phrase wann benutzt, könnte man spekulieren, dass das „Mantel tragen“ für einen bestimmten Status und Modus stehen soll.

Wenn man der Chef ist, alles im Griff hat und genau weiß, was man tut. Aber das sind nur Spekulationen, sicher ist nur: Der Bira trägt Mantel.

5. Xatar gibt niemandem die Hand

Zum Abschluss hat Xatar noch einen Ratschlag: „Gib kein Hand“. Was er 2015 den Jungs von Bullshit TV erklärt hat, hat sich fünf Jahre später tatsächlich ein sehr guter Rat erwiesen. Wer hätte das gedacht?