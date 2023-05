Netflix, Disney+, Sky und Co.: Das sind die Serien-Highlights im Mai

Eine neue Bridgerton-Story, die nächste Staffel Selling Sunset oder News aus dem Star Wars-Universum. Hier checkst du, was im Mai auf Netflix, Disney+, in der ARD Mediathek und Co. abgeht.

Neu auf Netflix im Mai

Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte - Staffel 1 ab 4. Mai

Für alle Fans von Bridgerton gibt es jetzt ein Spin-Off der Serie – perfekt, um die Zeit bis zur nächsten Staffel zu überbrücken! Aber kennt man die Hauptfigur Queen Charlotte eigentlich schon? Tipp: Das ist die mit den krassesten Turmfrisuren. Das Prequel spielt nämlich einige Jahre vor Bridgerton und erzählt die Liebesgeschichte zwischen der späteren Königin Charlotte und ihrem Ehemann König George. Ob die beiden ein Happy End bekommen, seht ihr ab dem 4. Mai auf Netflix!

XO, Kitty - Staffel 1 ab 18. Mai

Achtung: Lovestory incoming! Kitty Song Covey (ihr kennt sie als die kleine Schwester von Lana von "To All The Boys I've Loved Before"!) ist zurück für ein weiteres Abenteuer … und zwar ihr eigenes. Kitty ist sehr davon überzeugt, alles über die Liebe zu wissen. Als ihr eigenes Herz dann aber involviert ist, checkt sie relativ schnell, dass das alles doch ein biiiisschen komplizierter ist. Checkt ihr ab dem 18. Mai bei Netflix.

Selling Sunset - Staffel 6 ab 19. Mai

Die Einsätze und Stilettos sind so hoch wie nie zuvor bei der Immobilien-Maklerfirma. Be ready! Die Maklerinnen haben Bock auf große Veränderungen und zwei neue Teammitglieder sind mit am Start und mischen alles noch mal schön auf. Oh, yes! Staffel 6 gönnt ihr euch ab dem 19. Mai bei Netflix.

Neu in der ARD Mediathek

KIDA – Von Beirut nach Berlin - ab 10. Mai

Kida Ramadan ist einer der krassesten Schauspieler Deutschlands, Grimmepreisträger, Bestsellerautor, Produzent & Regisseur – und der einzige, den man in Jogginghose auf den roten Teppich lässt. Nachdem er mit seiner Rolle als Berliner Clan-Boss in „4Blocks“ bekannt wurde, hat er dann als Regisseur der Serie „Asbest“ von sich Reden gemacht.

Die dreiteilige Doku-Serie „KIDA – Von Beirut nach Berlin“ checkt alles, was hinter der Fassade von Kida steckt. Könnt ihr euch ab dem 10. Mai in der ARD Mediathek reinziehen.

Serien im Mai bei Disney+

Star Wars: Visionen - Staffel 2 ab 4. Mai

Noch mehr Zuwachs für das Star Wars-Universum: Jede Folge von „Star Wars: Visionen“ erzählt eine Kurzgeschichte aus dem Star Wars-Universum. Die Serie ist im Anime-Stil und wurde in verschiedenen Studios weltweit (zum Beispiel in Südafrika, Chile und Spanien) produziert. Alle Folgen der Miniserie dauern zusammen nur knapp zweieinhalb Stunden. Perfekt zum Durchbingen also! Gibt's ab dem 4. Mai bei Disney+.

Up Here - Staffel 1 ab 17. Mai

Nicht einschlafen können, weil einfach zu viele Stimmen im Kopf Radau machen? Kennen wahrscheinlich die meisten von uns. In "Up Here" wird das Ganze mal so richtig deutlich. Die Serie spielt in New York City Ende 1999 und zeigt ein Pärchen, das checkt, dass es sich öfter mal selbst im Weg steht - und dabei ganz schön Chaos verursacht. Könnt ihr euch ab dem 17. Mai bei Disney+ reinziehen.

Neu bei Apple TV+

City On Fire - Staffel 1 ab 12. Mai

Central Park, 4. Juli 2003: Die Studentin Samantha wird erschossen. Ihr Mord löst eine Reihe von Bränden in der ganzen Stadt aus. Und wie stand Samantha mit der Downtown-Musikszene und einer Uptown-Immobilienunternehmerfamilie in Verbindung? Die Adaption des gleichnamigen Romans seht ihr ab dem 12. Mai auf Apple TV+!

Neue Serien in der ZDFmediathek

WatchMe – Sex sells - Staffel 1 ab 12. Mai

Toni, Malaika, Tim und Josh wittern die perfekte Win-Win-Situation, als sie sich bei „WatchMe“ anmelden, denn die App verspricht im Austausch für Nacktbilder, Videos oder Livestreams Geld. Als alleinerziehende Mutter mit geringem Einkommen kommt das Toni sehr entgegen. Auch die Sexarbeiterin Malaika sieht hier die Chance, ihre „Spielregeln“ nun selbst bestimmen zu können. Und das Paar Josh und Tim denkt sich: Warum nicht Arbeit und Spaß verbinden? Kleiner Spoiler: Funktioniert bei allen nicht so gut wie gedacht. Das Format versucht durch die drei Perspektiven der Protagonist*innen die Hintergründe rund um Sexarbeit, Digitalisierung und Sehnsüchte auf Plattformen wie „OnlyFans“ zu ergründen. Checkt ihr ab dem 12. Mai in der ZDFmediathek.

Ich dich auch! - Staffel 2 ab 26. Mai

Ein Jahr nach der ersten Staffel gibt es nun die Fortsetzung zu Caro & Yannik! In der ersten Staffel der Comedy-Serie versucht das Pärchen noch mit Mühe Freunde und Familie abzuwimmeln, damit sie möglichst viel Zweisamkeit genießen können. In Staffel 2 haben die beiden Verliebten jetzt endlich eine gemeinsame Wohnung, die aber – wer könnte es ahnen – neue Konflikte bereithält. Ab dem 26. in der ZDFmediathek!

Neu im Mai bei Sky

Der Pass - Staffel 3 ab 4. Mai

"Der Pass" geht in die finale Staffel. Und es bleibt natürlich genauso creepy wie auch schon die vorherigen zwei Staffeln: In der Region an der deutsch-österreichischen Grenze, in der die Serie spielt, gibt es eine Reihe von rätselhaften Morden - und die Motive bleiben unklar. Den Ermittler*innen Ellie und Gedeon wird alles abverlangt und sie werden mit ihrer eigenen Geschichte konfrontiert - obendrauf kommt noch, dass die beiden mittlerweile Gegner geworden sind. Es geht für die beiden um eine finale Entscheidung zwischen Vergeltung und Vergebung. Könnt ihr euch ab dem 4. Mai bei Sky reinziehen!

