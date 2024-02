"Mein Sommer mit Olaf der Flipper" - Ein HipHop-Fan in der Welt des Schlagers

Am 24. Februar 2022 hat Russland einen Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen und damit nicht nur für viel Zerstörung und Leid gesorgt, sondern auch das Leben von vielen Menschen bis heute nachhaltig verändert. In der Frage der Woche möchten Vika und Walerija herausfinden: Wie geht es ukrainischen Menschen sowohl in Deutschland, als auch in der Ukraine zwei Jahre später?

Dafür sprechen sie zuerst mit Daria. Sie ist 24 und musste vor zwei Jahren aus Kyiv fliehen und sich hier in Deutschland ein neues Leben aufbauen. Auf TikTok macht sie als @daria_deutsch Videos und nimmt die Leute auf ihren „Weg in die Integration“ mit. Und uns in dieser Folge auch! Sie erzählt von ihren Integrations- und Deutschkursen, ihren Begegnungen mit russischsprachigen Menschen in Deutschland, aber auch von ihrem Blick in die Zukunft. Und vielleicht auch von dem ein oder anderen Missverständnis zwischen ihr und ihren deutschen Freunden.

Wir möchten auch in die Ukraine schauen und sprechen mit ARD-Korrespondentin Rebecca Barth aus Kyiv. Sie arbeitet dort in einem crossmedialen Studio, gibt Interviews und recherchiert direkt vor Ort. Sie teilt ihre Eindrücke aus dem Land mit uns. Nicht nur von dem ukrainischen Militär und der russischen Zerstörung, sondern auch von der psychischen Verfassung von den Menschen in der Ukraine.

Was gibt den Menschen aktuell Hoffnung? Wie sieht der Alltag aus? Wieso freuen sich Kinder auf eine - für uns unvorstellbare Weise - manchmal sogar über Luftalarm?

Im Njetztalk geht es um das Interview vom amerikanischen Moderator Tucker Carlson mit Russlands Präsidenten Putin. Was könnte die Gefahr von so einem problematischen Interview sein? Und welche Rolle spielt Humor in der aktuellen Zeit?

Nach den Gesprächen ist uns auf jeden Fall klar: Die Menschen wünschen sich nichts mehr als Frieden. Auch nach zwei Jahren ist es wichtig, vorsichtig zu sein beim Verbreiten von Posts und Videos, zu spenden (wenn man möchte und kann) und vor allem: nicht zu vergessen, was in der Ukraine passiert, denn – wie Rebecca Barth sagt – es geht hier auch um die Sicherheit Europas.

Hinweis: Diese Folge wurde am 14. Februar 2024 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell.

